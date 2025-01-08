Участники встречи правых в Потсдаме подали иск к Correctiv

Медийный дом Correctiv год назад опубликовал материал о конференции правых радикалов в Потсдаме. Теперь участники встречи оспаривают в суде ключевые утверждения в публикации.

Через год после публикации медийного дома Correctiv о конференции правых и ультраправых в Потсдаме, участники этой встречи подали в суд на ключевые утверждения, содержавшиеся в этом материале. Юрист Ульрих Фосгерау (Ulrich Vosgerau) и другие подали иск в земельный суд Гамбурга против ложных, по их мнению, утверждений в репортаже, сообщил кельнский адвокат Карстен Бреннеке (Carsten Brennecke). Иск направлен против медийного дома и конкретно против журналистов, ответственных за репортаж.

Представитель гамбургского суда подтвердил получение двух исков против Correctiv. Медийный дом в ответ на запрос агентства dpa заявил, что остается при своей позиции.

Многотысячные акции протеста в Германии

После публикации Correctiv в январе 2024 года сотни тысяч людей по всей Германии вышли на демонстрации против расизма и дискриминации. Во встрече в Потсдаме в ноябре 2023 года, помимо политиков из партий "Альтернатива для Германии" (АдГ) и Христианско-демократический союз (ХДС), участвовал и бывший лидер ультраправого и антииммигрантского "Идентитаристского движения" Австрии Мартин Зелльнер.

Зелльнер, по его собственным словам, говорил на конференции о так называемой реэмиграции. Когда ультраправые используют этот термин, они, как правило, подразумевают, что значительное число людей с мигрантскими корнями должны покинуть страну - в том числе и принудительно, указывает dpa.

Фосгерау отрицает наличие плана высылки граждан ФРГ

Член ХДС Ульрих Фосгерау, по словам его адвоката, обвиняет Correctiv в том, что в статье создается впечатление, будто на встрече обсуждались планы выдворения граждан ФРГ. Иск касается следующей фразы: "Он, однако, не может вспомнить ничего о предложении лишать гражданства, о котором упоминалось в докладе Зелльнера".

Эта формулировка привела к тому, что другие СМИ в своих публикациях представили обсуждение "идеи лишения гражданства" как факт. Фосгерау уже неоднократно добивался по суду запрета таких утверждений, отметил Бреннеке.

Главный редактор Correctiv: "Мы стоим на своем"

До сих пор Фосгерау не подавал исков против ключевых утверждений материала Correctiv, поскольку данная формулировка находилась на грани между оценочным суждением, то есть допустимым выражением мнения, и ложным утверждением. Однако в свете вынесенных решений ситуация теперь представляется иной, поясняет dpa.

Главный редактор Correctiv Юстус фон Даниэльс (Justus von Daniels) в ответ на запрос dpa сообщил, что иск еще не был официально доставлен, и Correctiv ожидает точной формулировки обвинения. При этом он подчеркнул: "Мы стоим на своем: на встрече обсуждалось изгнание миллионов людей, включая "неассимилированных" граждан".

Целевая группа реэмиграции по Зелльнеру

Агентство dpa отмечает, что оно не может независимо проверить то, что именно обсуждалось на встрече в Потсдаме, но в своих публичных высказываниях Зелльнер относил термин "реэмиграция" не только к беженцам и иностранцам, но и к немецким гражданам. Так, в своей книге "Реэмиграция - предложение", опубликованной в прошлом году, Зелльнер пишет: "Третья категория целевой группы реэмиграции касается натурализованных мигрантов, которые не хотят или не могут ассимилироваться и представляют собой бремя для общества".

Зелльнер также утверждает, что уже сегодня в определенных случаях происходит утрата немецкого гражданства, и "это может быть законодательно распространено на другие категории случаев".

Он добавляет: "Из 12 миллионов граждан с миграционным происхождением (по состоянию на 2022 год), вероятно, от 2,6 до 4,3 миллиона являются обладателями двойного гражданства. Особенно если обладатели двойного гражданства входят в целевую группу реэмиграции и вызывают соответствующие проблемы, то можно рассмотреть вопрос о лишении их немецкого гражданства".