Участники COP29 обязались развивать щадящий климат туризм

Благоприятный для климата туризм впервые стал одной из целей ООН. Представители гостиничного бизнеса будут фиксировать данные по объему эмиссий и расходу воды и электроэнергии.

Более 50 государств - участников Конференции ООН по вопросам изменения климата, проходящей в столице Азербайджана Баку, взяли на себя обязательство продвигать туризм, не приносящий вреда климату на планете. Исполнительный директор Всемирной туристской организации ООН Зорица Уросевич, выступая перед журналистами в среду, 20 ноября, назвала принятое решение "исторической вехой".

Она подчеркнула, что благоприятный для климата туризм впервые стал одной из целей ООН по защите климата. По данным Усоревич, на туристический бизнес приходится 3% мирового ВВП, в то же время за счет этой сферы производится 9% парниковых газов в мире.

Указывается, что страны, подписавшие соответствующее соглашение в Баку, хотят сделать защиту климата более важным фактором в области туризма. При этом планируется достижение конкретных целей.

Объединение гостиничного бизнеса World Sustainable Hospitality Alliance объявило, что будет фиксировать такие данные, как объем выбросов парниковых газов, а также расход воды и электроэнергии в своей сфере деятельности, и сообщать об этих цифрах. Как заявил глава объединения Гленн Мадзиук, эти данные помогут представителям туристической индустрии и путешественникам понять, какие последствия имеют их действия. "Мы - сфера, которая изначально заинтересована в защите каждой туристической цели", - указал он на полях форума в Баку.

Объединение World Sustainable Hospitality Alliance представляет интересы 55 тысяч отелей, в которых расположено суммарно 7 млн комнат. Кроме прочих, членами организации являются такие гостиничные сети, как Accor, Hilton и Marriott.