Участники COP27 решили создать фонд для климатических целей

Бенефициарами фонда для климатических целей должны стать развивающиеся государства, которые особенно страдают от изменения климата.

На 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP27) в египетском Шарм-эш-Шейхе на Красном море решено создать фонд для компенсации ущерба, связанного с климатическими изменениями. Как постановили в воскресенье, 20 ноября, будет сформирована переходная комиссия для разработки рекомендаций на этот счет. Они будут обсуждаться на следующей конференции ООН по изменению климата в Дубае в конце 2023 года.

Комиссия должна состоять из десяти представителей промышленно развитых стран и 13 представителей развивающихся стран. Бенефициарами фонда должны стать развивающиеся государства, которые особенно уязвимы.

Наводнения, засухи, повышение уровня моря

Специалисты учтут ущерб, вызванный экстремальными погодными условиями, такими как наводнения или засуха, а также постепенными изменениями, к примеру, повышением уровня моря. Сюда же следует отнести и утрату культурного наследия.

Одна только группа в составе 20 из 58 особо уязвимых государств оценивает расходы на покрытие ущерба за последние 20 лет в 525 млрд долларов (587,3 млрд евро). К 2050 году объем трат на эти цели во всем мире может вырасти до 1,0-1,8 трлн долларов (967 млрд-1,7 трлн евро) в год.

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) 17 ноября на конференции COP27 подтвердила, что Германия добивается выполнения целей по ограничению глобального потепления до полутора градусов по сравнению с доиндустриальным периодом. Приверженность стран "большой двадцатки" (G20) этим целям - позитивный фактор, но одних только слов уже недостаточно, нужно разработать программы на ближайшие годы с ясными целями, заявила Бербок.

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