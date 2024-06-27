Участник войны в Украине впервые лишен звания Героя России

Подполковник Ирек Магасумов из Татарстана признан виновным в убийстве 18-летней девушки в Луганске и приговорен к 11 годам тюрьмы. Вину он не признал и рассчитывает вернуться на фронт.

Уроженец Татарстана подполковник Ирек Магасумов стал первым участником войны в Украине, лишенным звания Героя России. Об этом интернет-издание "Агентство" сообщило в среду, 26 июня.

Военнослужащий признан виновным в убийстве 18-летней Дарьи Киселевой в Луганске, а также в хулиганстве и приговорен к 11 годам лишения свободы, указало издание "Бизнес online" со ссылкой на адвоката мужчины. Магасумов не признал вину, однако извинился перед матерью погибшей за то, что "ослабил контроль за состоянием подчиненных".

Признавшийся в убийстве сослуживец отпущен

По версии следствия, в августе 2023 года Магасумов и его сослуживец Павел Яськевич отдыхали в кафе "Панорама" в Луганске и познакомились там с двумя девушками. В какой-то момент после закрытия заведения Магасумов и Яськевич предложили новым знакомым пострелять из пистолета Макарова, один из выстрелов смертельно ранил Киселеву. Сначала в убийстве сознался Яськевич, а в деле присутствовали свидетельские показания против него, но позже обвинение предъявили Магасумову, а его сослуживца отпустили, поясняет "Бизнес online".

Ирек Магасумов получил звезду Героя России в Кремле в начале августа 2023-го, за несколько дней до трагедии. Он был задержан в том же месяце. Прокуратура требовала лишить Магасумова не только звания Героя России, но и звания подполковника. Сам военный попросил судью не лишать его воинского звания, выразив намерение вернуться на войну.

Дело Евгения Борисова: восстановлен в звании Героя России после лишения

В 2016 году суд в Чебоксарах лишил звания Героя России Евгения Борисова, признав его виновным в организации незаконного игорного бизнеса и приговорив к шести с половиной годам колонии и штрафу в 10 млн рублей. Однако в 2017-м Борисов смог добиться восстановления звания и был освобожден условно-досрочно.