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Здание Федеральной службы безопасности РФ в Москве, фото из архиваФото: Igor Sinitsyn/imageBROKER/picture alliance
Правосудие и законРоссия

Убитые ФСБ "украинские диверсанты" оказались страйкболистами

Лиза Ламбрехт
46 мин. назад

"Украинские диверсанты", убитые ФСБ, оказались фанатами компьютерной игры из Воронежа, пишет The Moscow Times.

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Убитые сотрудниками российских спецслужб "украинские диверсанты" оказались жителями Воронежа, которые увлекались страйкболом. Об этом свидетельствует расследование издания The Moscow Times, опубликованное в четверг, 24 ноября.

Журналисты The Moscow Times нашли в социальных сетях персональные страницы двух из троих убитых. Один из них - Владимир Котовский, по словам знакомых, - "обычный технарь, работяга" и "сторонник Навального". Второй носил псевдоним Сталкер Фосген. Судя по записям на их страницах, оба были поклонниками компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R. В страйкбольном сообществе Воронежа изданию подтвердили их личности.

Как выяснили журналисты, найденный у одного из убитых флаг с изображением зеленого волка и надписью "Воля" в действительности является эмблемой группировки "Свобода" из видеоигры S.T.A.L.K.E.R. В программе "Вести" на телеканале "Россия 1" ранее заявили, что это - символ украинской партии "Воля", основанной "гражданским сектором Евромайдана", а убитых назвали "украинскими террористами".

23 ноября в Федеральной службе безопасности РФ (ФСБ) заявили о "пресечении попытки диверсии" на военных и энергетических объектах Харьковской области. По версии ФСБ, "диверсию" якобы готовили трое участников "законспирированной ячейки сторонников украинской националистической идеологии". Все они были убиты ФСБ: как утверждалось, "главарь и два его сообщника" оказали "вооруженное сопротивление" при задержании.

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