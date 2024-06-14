Убить? Как немецкие города борются с голубями

Голубь - символ мира и любви, без него нельзя представить себе современный город, но чрезмерно активное размножение этих пернатых в городских условиях многим причиняет беспокойство. Помимо загрязненных голубиным пометом зданий, памятников и тротуаров с ними связана опасность распространения вирусов. Кормить городских голубей в Германии запрещено, но это мало помогает уменьшить их популяцию. С голубями немцы "воюют" по-разному, но один город особенно выделился на общем фоне.

В Лимбурге решили умерщвлять голубей

В воскресенье, 9 июня, когда многие немцы шли к избирательным урнам, чтобы проголосовать на выборах в Европарламент, жители гессенского города Лимбурга одновременно решали на референдуме судьбу более 700 голубей. Городские власти постановили сократить поголовье путем умерщвления и нанять для этого сокольничего. Способ умерщвления - не для слабонервных: пернатым после оглушения ударом по голове собираются сворачивать шеи. По заверению сокольничего, смерть наступает в течение нескольких секунд. Своим голосом на референдуме жители маленького городка, полного красивых, но измазанных голубиным пометом исторических зданий, должны были такие планы либо поддержать, либо отменить.

Лимбургский собор - один из самых красивых в земле Гессен Фото: H. Blossey/blickwinkel/picture alliance

Об этом способе борьбы с "воздушными крысами", как городских голубей еще называют немцы, в Лимбурге заговорили еще в ноябре прошлого года - тогда на заседании городского совета за умерщвление голубей выступило большинство депутатов. Акция, согласно требованию городского комитета по экологии, будет ограничена максимум двумя годами. Для этих целей будет создана специальная голубятня - ловушка, куда пернатых будут заманивать и откуда им уже не выбраться. Остальное берет на себя сокольничий.

Протесты немецких зоозащитников

Решение городских властей Лимбурга горячо обсуждается в Германии уже несколько месяцев. Брутальный метод борьбы с голубями вызвал возмущение со стороны организаций по защите животных и экологов. Волна недовольства прошла в соцсетях, на акциях в самом Лимбурге местных политиков называли "бандой убийц", а сокольничему, по его словам, даже угрожали. Гражданская инициатива Stoppt das Taubentöten ("Остановите убийство голубей") запустила петицию, целью которой была организация референдума. Активисты выражали уверенность, что жители Лимбурга проявят гуманизм. По мнению зоозащитников, умерщвление голубей несовременно и не должно быть способом обращения с животными, за которых человек несет ответственность как за одичавших домашних питомцев. Прошел ряд подиумных дискуссий, распространялись листовки. К жителям города в числе прочих апеллировали Немецкое общество защиты животных и Союз зоозащитников земли Гессен.

Однако результат референдума шокировал зооактивистов. 53 процента имеющих право голоса жителей Лимбурга высказались "за", 47 процентов - "против". Зоозащитники объясняют такой исход голосования тем, что некоторые жители, возможно, неверно поняли вопрос, на который им нужно было ответить: "против" решения городских властей означало "за" умерщвление птиц и наоборот. К удивлению местных властей, решение горсовета больше поддержали жители окраины, чем центра Лимбурга, где голубиная проблема гораздо острее и откуда в горсовет часто поступали жалобы. Особенно сильно голуби размножились в пандемию, когда многие ели на свежем воздухе, а упаковки от "еды с собой" не утилизировали должным образом.

Даже если жители города согласились с планами горсовета, может пройти некоторое время, прежде чем сокольничий приступит к их исполнению. Администрация города еще может сказать свое слово. Только если на 100 квадратных метров приходится не менее десяти голубей, они будут считаются вредителями, как мыши или крысы, и их можно будет уничтожать. Немецкое общество защиты животных уже грозит подать заявление о возбуждении уголовного дела против городских властей сразу после того, как будет умерщвлена первая птица.

Городские голуби во Франкфурте-на-Майне. Ранее голубятня-обманка стояла на крыше парковки здания суда Фото: Arne Dedert/dpa/picture alliance

Аугсбургский метод - голубятни-обманки

Когда принималось решение на заседании горсовета в Лимбурге, рассматривался и другой вариант: создать для голубей два помещения для гнездования, привлекать их туда кормом и заменять голубиные яйца на их копию из гипса. Такую модель применяют во Франкфурте-на-Майне. Муниципалитет планируют установить по одной голубятне в каждом из 16 районов города и отвел на это 140 тысяч евро. Одну голубятню на 200 птиц недавно разместили в зеленой зоне. Раньше похожие два дома для гнездования стояли на крышах парковок, но договоры об аренде не были продлены.

Четыре такие постройки стоят и в Висбадене. Гнездующимся там птицам дают корм, воду и необходимый медицинский уход. Большую часть дня голуби проводят в голубятне. Это значительно снижает связанные с ними неудобства и загрязнение окружающей среды, отмечается на сайте города. Кроме того волонтеры из общественного объединения Stadttaubenhilfe Mainz/Wiesbaden присматривают за несколькими дикими местами размножения, например, в гаражах или на задних дворах, и там заменяют голубиные яйца на муляжи. А места разведения, за которыми невозможно присматривать, они закрывают. К сокращению популяции такие меры пока не привели, однако ее рост замедлен.

Такие "отели для голубей" открыты и в Веймаре. Здесь говорят об успехе: если три года назад в городе насчитывалось 1700 голубей, то сейчса их на 600 особей меньше. Первым такой подход применил баварский Аугсбург. Там до 1995 года голубей отстреливали, но это не привело к долгосрочному сокращению численности особей. Позже по требованию зоозащитников была разработана целая концепция. Сегодня здесь десять голубятен-обманок. Аугсбургский метод зоозащитники называют самым гуманным, однако для его эффективности требуется достаточное количество голубятен-обманок и персонал, ухаживающий за ними. Проблема и в том, что многие птицы гнездятся на чердаках и балконах, в нишах пустующих зданий, недоступных для замены яиц.

Волонтер из Веймара Барбара Мендра заменяет голубиные яйца на гипсовые Фото: Martin Schutt/dpa/picture alliance

Голубиный отель на крыше многоэтажки в Веймаре Фото: Martin Schutt/dpa/picture alliance

Кастрация и "противозачаточные" таблетки для голубей

Поэтому в Висбадене решили принять дополнительные, более радикальные меры - самцов здесь будут кастрировать. Подобная концепция наряду с голубятнями-обманками практикуется с 2020 года в Дюссельдорфе на западе Германии. 10-минутные операции под полным наркозом проводят ветеринары.

А в городе Хагене помимо замены яиц на гипсовые муляжи с этого апреля голубям дают "противозачаточные" таблетки. Препарат Ovistop, опробованный в других европейских странах, представляет из себя кукурузные зерна с оболочкой из никарбоцина - это вещество используется для борьбы с паразитами в птицеводстве и в качестве побочного эффекта временно вызывает бесплодие. "Противозачаточными" таблетками будут кормить голубей, которые гнездятся в голубятне-башне у вокзала. Местные власти рассчитывают на то, что уже в первый год применения этого препарата можно добиться сокращения популяции на 15-20 процентов, а спустя четыре года - на 80 процентов.

Этот медикамент также используется в Кельне и Вуппертале. Однако как стерилизацию, так и таблетки зоозащитники считают спорными методами. Операция может иметь серьезные последствия для ослабленного организма птиц, а возможные побочные эффекты от таблеток в случае голубей еще не изучены. Кроме того непонятно, как избежать того, что другие птицы будут есть корм, содержащий Ovistop.