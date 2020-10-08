Убийство чеченца в Берлине: что скажет свидетель из Украины

Показания жителя Харькова могут помочь выяснить, кем является гражданин России, обвиняемый в убийстве в Германии бывшего чеченского полевого командира Хангошвили, и связан ли он с властями РФ.
Произойдет ли очередной скандал в германо-российских отношениях, и если да, то каков будет его масштаб? Ответ на этот вопрос зависит от 55-летнего предпринимателя из Харькова по имени Александр. На этой неделе его ждут в Берлине, но не в МИДе или бундестаге, а в... суде, где рассматривается дело гражданина России, обвиняемого в умышленном убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.
Импозантное здание суда, построенное в начале двадцатого века, спроектировано и построено так, что подсудимых доставляют по отдельным коридорам - чтобы избежать контакта со свидетелями. Так что украинский гость увидит российского обвиняемого лишь в зале заседаний. Вопрос в том, узнает ли он в мужчине за бронированным стеклом своего родственника.
Все это уже было, три месяца назад. Харьковчанин уже прилетал в Берлин, уже выступал в суде и его уже спрашивали, знаком ли он с подсудимым. Показания свидетеля должны были пролить свет на один из главных нерешенных вопросов процесса - кто, собственно, сидит на скамье подсудимых?
Адвокаты подсудимого утверждают, что их подзащитного зовут Вадим С. - как и указано в его паспорте, с которым он прилетел из Москвы в Париж в августе 2019 года, прошел пограничный контроль и отправился в Варшаву. И что он - простой гражданин России, приехавший в Европу с туристическими целями. И не имеет никакого отношения к убийству.
Прокуратура же утверждает, что настоящее имя подсудимого - Вадим К., и что он - профессиональный киллер, действовавший не по собственной инициативе, а по поручению российских госструктур. Согласно обвинительному заключению, в пятницу, 23 августа 2019 года, около полудня в парке Малый Тиргартен в берлинском районе Моабит Вадим К. застрелил бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Убитый разыскивался в России по подозрению в терроризме.
В декабре 2019 года президент Путин в ходе пресс-конференции назвал Хангошвили "кровавым убийцей", жертвами которого лишь в одной из его акций стали 98 человек. По словам Путина, вопрос выдачи Хангошвили обсуждался на уровне спецслужб обеих стран, однако официального запроса об экстрадиции со стороны Генеральной прокуратуры РФ не было. "Наши компетентные органы считали это бессмысленным, поскольку получали, по сути, отрицательный ответ", - уточнил Путин.
В конце июля в ходе своего выступления в суде свидетель из Украины сказал, что не уверен в том, что перед ним - его родственник. Три недели спустя харьковчанин Александр передумал, о чем сообщил в интервью немецкому журналу Der Spiegel. И суд снова пригласил его в Берлин.
Разбирательство по делу об убийстве Хангошвили продолжается в Берлине уже больше года. Один из ключевых вопросов - были ли выстрелы в Малом Тиргартене спланированы и организованы из-за рубежа, то есть является ли убийство Хангошвили операцией иностранных спецслужб. Доказательства в пользу этой версии собирали не только и не столько следователи берлинской прокуратуры и Генеральной прокуратуры ФРГ, сколько сотрудники немецкого журнала Der Spiegel, интернет-издания Bellingcat и его российского партнера The Insider.
В марте 2021 года представитель Bellingcat давал показания в суде. Позднее Bellingcat заявил о новых доказательствах причастности России к убийству в Берлине, а полгода спустя и владелец Bellingcat, и The Insider были внесены в список "иностранных агентов". Главный редактор The Insider Роман Доброхотов бежал из России и позднее был объявлен в розыск.
Теперь - слово за украинским свидетелем, от показаний которого зависит, посчитает ли суд доказанной причастность российских спецслужб к убийству в Берлине. Если это произойдет, то вероятен очередной виток напряженности между Москвой и Берлином. В декабре 2020 года Германия выслала двух российских дипломатов, объяснив этот шаг тем, что Россия не оказывает должного содействия в расследовании убийства. В ответ из России были высланы два немецких дипломата.
В конце июля свидетель ушел от прямого ответа на вопрос, узнал ли он своего родственника в подсудимом. По словам Александра, муж его золовки выглядел спортивнее - да и виделись они всего лишь дважды, причем оба раза - десять лет назад.
Спустя три недели Александр заявил в интервью Der Spiegel, что в суде сказал неправду - якобы из опасений за свою безопасность. И что якобы он опознал своего родственника и, более того, тот в разговоре с ним чуть ли не намекал на личное знакомство с президентом России. Как отметили в своей статье журналисты Der Spiegel, неясно, готовил ли харьковчанина Александра кто-то к тому, чтобы он рассказал миру то, что знает о подсудимом.
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