 Uber понес рекордные убытки во втором квартале 2019 года | Экономические новости из Германии | DW | 09.08.2019

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Экономика

Uber понес рекордные убытки во втором квартале 2019 года

В период с апреля по июнь американская компания Uber понесла рекордные убытки - 5,2 млрд долларов. Акции компании упали на 12 процентов.

Такси Uber

Такси Uber

Во втором квартале Uber Advanced Technologies потеряла 5,2 млрд долларов, об этом говорится в опубликованном в четверг, 8 августа, финансовом отчете компании. По сравнению с предыдущими тремя месяцами убытки компании увеличились более чем в пять раз. Акции отреагировали снижением на 12%.

Контекст

Toyota вложит 500 млн долларов в создание системы безопасности Uber. Однако разрабатываемая система пока не предусматривает поездок без участия водителя. (28.08.2018)

Европейский суд приравнял Uber к таксомоторным компаниям. DW - о предыстории и возможных последствиях этого решения не только в сфере пассажирских перевозок. (21.12.2017)

Согласно отчету, выручка сервиса Uber составила 3,17 млрд долларов, что на 14% больше чем в первом квартале. Количество бронирований поездок с апреля по июнь увеличилось на 31 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Их общая стоимость за второй квартал составила 15,7 миллиарда.

Акции Uber  на IPO

Американское издание The Wall Street Journal связывает убытки Uber с тем, что 9 мая 2019 года компания провела первичное размещение акций (IPO) на бирже Нью-Йорка. На это компания потратила 3,9 млрд долларов. IPO компании стало крупнейшим за последние пять лет, однако успешным его пока назвать нельзя. В первый же день IPO инвесторы потеряли 617 миллиона.

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    Автор: Сильке Вюнш, Малика Шайкенова


Смотреть видео 01:19

В США начали расследование против компании Uber
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Ссылки в интернете

Финансовый отчет Uber

Финансовый отчет Uber

Публикация американского издания The Wall Street Journal

Публикация американского издания The Wall Street Journal

Аудио- и видеофайлы по теме

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Uber умер? или Почему таксисты вздохнули с облегчением  

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