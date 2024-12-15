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ПолитикаЮАР

ЮАР не пригласит Путина на саммит G20 из-за ордера МУС

Екатерина Венкина
15 декабря 2024 г.

По словам представителя президента ЮАР, из-за ордера Международного уголовного суда российский лидер не получит приглашения для личного участия в саммите "двадцатки" в Йоханнесбурге.

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Президент РФ Владимир Путин
Владимир Путин (фото из архива)Фото: Vyacheslav Prokofyev/Sputnik/Kreml Pool/AP/picture alliance

Южно-Африканская Республика (ЮАР) не пригласит президента РФ Владимира Путина на саммит "большой двадцатки" (G20, Группа двадцати) в Йоханнесбурге. Об этом заявил официальный представитель президента ЮАР Винсент Магвенья, слова которого в воскресенье, 15 декабря, приводит агентство ТАСС.

Это связано с ордером на арест Путина, выданным Международным уголовным судом (МУС) в Гааге. ЮАР ратифицировала Римский статут, лежащий в основе работы МУС, и в случае визита российского лидера должна арестовать его. Аналогичные нормы действовали и во время 15-го саммита БРИКС, прошедшего в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа 2023 года.

"Правовая ситуация не изменилась с саммита БРИКС в Йоханнесбурге. Мы никак не можем повлиять на решения МУС", - подчеркнул Магвенья. Год назад Путин принял участие в саммите по видеосвязи. Очно российскую сторону представлял глава МИД РФ Сергей Лавров.

G20 - клуб правительств государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой. ЮАР 1 декабря на 12 месяцев переняла председательство в нем. Саммит, как ожидается, состоится 21-22 ноября 2025 года.

FT: Хвалебные комментарии президента РФ раскололи правящую коалицию ЮАР

В октябре газета Financial Times писала, что хвалебные комментарии президента Южно-Африканской Республики Сирила Рамапосы в отношении Путина на саммите БРИКС в Казани 22-24 октября углубили раскол в правящей коалиции ЮАР в составе 10 партий, включая "Африканский национальный конгресс" и бывший оппозиционный Демократический альянс, усилив опасения, что в таком формате она может не дожить до конца пятилетней каденции.

Меры в отношении Монголии

Президент РФ в начале сентября совершил двухдневный визит в Монголию, также ратифицировавшую Римский статут. Палата предварительного производства МУС официально 24 октября обвинила Улан-Батор в неисполнении ордера на арест. Дальнейшие действия МУС в отношении Улан-Батора "ввиду серьезности отказа Монголии сотрудничать с судом" определит Ассамблея государств-членов МУС, следовало из пресс-релиза.

Международный уголовный суд еще в марте 2023 года выдал ордеры на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой. В связи с депортацией украинских детей они подозреваются в военных преступлениях, совершенных в ходе войны в Украине. Москва назвала решение МУС юридически ничтожным. Следственный комитет России (СКР) в свою очередь возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей МУС. В СКР заявили, что преследование Путина "носит заведомо незаконный характер".

 

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