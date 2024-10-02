У зампредседателя "Яблока" Льва Шлосберга прошел обыск

Бывший депутат законодательного собрания Псковской области находится на допросе, сообщила пресс-служба "Яблока". По данным RT, Шлосберга обвиняют в нарушении обязанностей "иноагента".

В квартире зампредседателя российской партии "Яблоко", экс-депутата Псковского областного собрания Льва Шлосберга в Пскове прошел обыск. Политик находится на допросе, сообщила пресс-служба "Яблока" утром в среду, 2 октября.

RT опубликовал видео с обыском у Шлосберга

Первым об обыске у Шлосберга сообщил пропагандистский ресурс RT, сотрудники которого, по всей вероятности, сопровождали силовиков. Этот канал опубликовал видео, на котором политик открывает дверь сотрудникам СОБРа и затем подписывает документ.

Как утверждает RT, причиной обыска является нарушение Шлосбергом закона об "иностранных агентах" - он якобы опубликовал видео без соответствующей маркировки.

Лев Шлосберг был внесен в реестр "иноагентов" в июне 2023 года и впоследствии дважды подвергался административным наказаниям за нарушение обязанностей "иноагентов", в частности, летом 2024 года - за репост обращения к россиянам американского актера и экс-губернатора Калифорнии Арнольда Шварценеггера. Два административных наказания в течение года служат поводом для уголовного преследования.

Кроме того, Шлосберга штрафовали по статье о дискредитации армии РФ. В начале сентября 2024 года Шлосберг выиграл дело в ЕСПЧ о недопуске до думских выборов в России. В 2016 году он стал первым лауреатом премии имени Бориса Немцова.