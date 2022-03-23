 ″У украинцев невероятный боевой дух″, считает бывший офицер ВВС ФРГ и депутат бундестага (23.03.2022) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 23.03.2022

Посетите новый сайт DW

Зайдите на бета-версию сайта dw.com. Мы еще не завершили работу. Ваше мнение поможет нам сделать новый сайт лучше.

Перейти на новый сайт DW

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Все сюжеты

"У украинцев невероятный боевой дух", считает бывший офицер ВВС ФРГ и депутат бундестага (23.03.2022)

Берлинские эксперты подводят первые итоги 28 дней "специальной военной операции" в Украине

Смотреть видео 04:20

Другие сюжеты в рубрике: Политика

Вторжение в Украину заставило финнов задуматься, какие еще границы готова перейти Москва.

Финляндия и НАТО: в Хельсинки всерьез обеспокоены территориальными амбициями России (23.03.2022) 23.03.2022

Массированные обстрелы превратили в руины бывший курорт и промышленный центр на Азовском море.

Падет ли Мариуполь: разбомбленный город, которого больше нет (23.03.2022) 23.03.2022

Что случилось в Киеве, Чернигове, Николаеве на 28-й день противостояния Украины российской агрессии.

28-й день войны в Украине: пожары после обстрелов в Киеве (23.03.2022) 23.03.2022

В результате санкции экономика России может вернуться в конец 1980-х - начало 1990-х годов, полагает Сергей Гуриев.

Сергей Гуриев: Я считаю Владимира Путина врагом России (23.03.2022) 23.03.2022