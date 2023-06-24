У штаба ЮВО в Ростове-на-Дону произошел взрыв

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года. В РФ в ночь на 24 июня ЧВК "Вагнер" подняла мятеж. DW следит за событиями дня.

На 486-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. В самой России ЧВК "Вагнер", воевавшая в Украине, в ночь на 24 июня подняла мятеж. Проверить заявления представителей воюющих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW следит за развитием событий субботы, 24 июня (время московское).

++14.28++

Колонны ЧВК "Вагнер" замечены в Липецкой области, утверждает провоенный Telegram-канал "Рыбарь". Власти региона рекомендовали жителям не покидать дома без острой необходимости и воздержаться от поездок на личном и общественном транспорте.

++14.20++

Проект Oryx, который с начала войны в Украине фиксирует потери сторон по открытым источникам, начал отдельно вести счет потерь техники в ходе мятежа Пригожина. По данным аналитиков, российские регулярные войска потеряли один самолет, три вертолета, бронеавтомобиль "Тигр-1" и один "Камаз". ЧВК "Вагнер", по данным Oryx, потеряла только один УАЗ.

++14.10++

Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что в регионе "в рамках контртеррористической операции" проводятся "оперативно-боевые мероприятия".

Связанные с Пригожиным Telegram-каналы в течение последних часов утверждали, что колонна ЧВК "Вагнер" была атакована авиацией и что те в ответ сбили один вертолет. SOTA опубликовала видео от жителя воронежского села Верхний Мамон, на котором слышны взрывы.

У штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону произошел взрыв

++14.00++

У штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону, захваченного ЧВК "Вагнер", прозошел взрыв, сообщает с места событий корреспондент RT.

"Что-то "хлопнуло" в районе штаба ЮВО, передают с места наши корреспонденты. После этого вагнеровцы начали отгонять собравшихся там горожан", - написало местное издание 161.ru.Telegram-канал Baza опубликовал снятое местными жителями видео, на которых они говорят о взрывах и выстрелах в городе.

Хроника событий 24 июня 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 23 июня 14.00 - 23.59 >>>

Смотрите также: