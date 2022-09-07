У секретаря генсовета "Единой России" нашли виллу в Каннах

Семья одного из главных сторонников российского вторжения в Украину Андрея Турчака пользуется шикарной виллой на юге Франции, а также построила дачу на месте секретного военного полигона, пишет издание "Проект".

Семья секретаря генерального совета "Единой России" и первого зампредседателя Совета Федерации Андрея Турчака с 2014 года регулярно пользуется роскошной виллой в Каннах, которая оформлена на друзей политика. Об этом говорится в расследовании издания "Проект ", опубликованном в среду, 7 сентября.

Журналисты обнаружили несколько фотографий в социальных сетях дочки Турчака Софьи, сделанных на вилле Mas Du Gitan стоимостью 8 млн евро. Дом оформлен на компанию SCI Gryphon Property в Монако. Княжество не раскрывает собственников компаний, но, как следует из французских телефонных справочников, ее владельцы - граждане России Орлова и Коротков, пишет "Проект". Также зовут друзей семьи Турчака, выяснило издание. Предыдущий владелец виллы подтвердил журналистам, что продал ее 10 лет назад семье Коротковых.

Коротковы вряд ли могли позволить себе подобную виллу, пишет "Проект" со ссылкой на финансовую отчетность компаний семьи и оказавшуюся в распоряжении журналистов декларацию о доходах. Семья Турчака часто посещает юг Франции, утверждает "Проект". Его жена, как следует из слитой на черный рынок базы авиаперелетов, с 2014 года летала туда более 20 раз, последний полет датирован февралем 2022 года.

Рядом с виллой расположены апартаменты, которые в 2013 году обнаружил у Турчака Алексей Навальный. Тогда политик был губернатором Псковской области. Турчак после выхода расследования сначала добавил найденную недвижимость в свою декларацию, а затем продал квартиру. Обнаруженная "Проектом" вилла также не указана в декларации политика. Журналисты подчеркивают, что не могут однозначно утверждать, пользуется ли виллой сам Турчак.

Усадьба на месте секретного военного НИИ

Семье Турчака также принадлежит загородный дом на берегу Финского залива в Ленинградской области, выяснил "Проект". На опубликованной журналистами съемке виден двухэтажный дом, несколько построек и бассейн. На въезде в поселок стоят два поста охраны.

Усадьба расположена на месте бывшего полигона НИИ "Системотехники", входившего в оборонное предприятие "Ленинец" . В 90-е годы "Ленинец" был приватизирован отцом Турчака Анатолием, когда он работал заместителем Владимира Путина, пишет "Проект". Главной специализацией предприятия до этого был выпуск радиолокационного и навигационного оборудования для армии и флота.

НИИ "Системотехники" занималось производством военного поисково-прицельного комплекса "Новелла" и датчиков, необходимых для обнаружения подводных лодок. Оборудование испытывали именно на полигоне на берегу Финского залива, где расположена дача Турчака. Земля и дом теперь оформлены на брата Андрея Турчака - Бориса. "Проект" оценил стоимость недвижимости в 200-500 млн рублей, отметив, что дать такую оценку очень сложно, поскольку рядом в продаже нет подобных объектов.

Холдинг "Ленинец", приватизированный семьей Турчаков, теперь в основном занимается сдачей коммерческой недвижимости в аренду, пишет "Проект". Журналисты подсчитали, что из примерно 100 зданий и 35 участков около 70 сдаются в аренду под бизнес-центры, производственные комплексы и склады. Одна только сдача офисной недвижимости в 2021 году принесла семье 500 млн рублей чистой прибыли, утверждает "Проект". Рыночная стоимость этой недвижимости - около 50 млрд рублей.

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