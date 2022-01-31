У самого русского дворца Германии сменился владелец (фото)

Гифхорн • Около этого небольшого города в Нижней Саксонии можно увидеть почти полтора десятка ветряных и водяных мельниц из разных стран, деревянный православный храм и возведенный в стиле русских монастырей "Дворец колоколов" (Glockenpalast) - культурно-выставочный центр, создание которого в свое время поддержал Михаил Горбачев, в 1996 году присутствовавший на закладке этого необычного здания.

Международный музей мельниц (Internationales Mühlenmuseum Gifhorn), на территории которого находится дворец, был основан в 1980 году по частной инициативе и долгое время принадлежал немецкому дизайнеру, декоратору и коллекционеру Хорсту Вробелю (Horst Wrobel). Музей стал своего рода визитной карточкой и одной из главных достопримечательностей всего региона - на протяжении многих лет привлекал сюда до 250 тысяч посетителей ежегодно. Однако позже уменьшение потока посетителей и расходы на дворец вынудили 86-летнего Хорста Вробеля искать варианты финансирования и вообще задуматься о будущем дела своей жизни, то есть о сохранении музейного комплекса.

Музей мельниц и "Дворец колоколов". Фотографии

Строительство "Дворца колоколов" было завершено в 2013 году

Дворец должен был стать частью проекта по созданию культурного центра, состоящего из построек в старорусском стиле

Внутренний двор "Дворца колоколов"

Православный храм на территории музея в Гифрхорне

Копия мельницы из потсдамского парка Сан-Суси

Мельницы с испанского острова Майорка и из французского региона Прованс в Гифхорне

Греческая мельница в музее

Туманное утро в Нижней Саксонии

Несколько лет назад "Дворец колоколов" был отдельно (и безуспешно) выставлен на продажу примерно за пять миллионов евро, о чем DW подробно рассказывала в конце 2019 года: "Золотые купола и Горбачев: продается самый странный дворец Германии". Как можно прочитать в этом репортаже, дворец, строительство которого затянулось более чем на полтора десятилетия, должен был стать частью проекта по созданию культурного центра "Мост" и местом для обучения и встреч художников и ремесленников. Хорст Вробель хотел, чтобы мастера из стран Западной и Восточной Европы встречались во дворце, работали в мастерских и обменивались опытом, однако эту идею так и не удалось реализовать.

Музей и дворец стали городской собственностью

Как сообщает информационное агентство dpa, в начале 2022 года Международный музей мельниц, включая "Дворец колоколов" и земельный участок, перешли в собственность города Гифхорн - за 2,6 миллиона евро, из них 300 тысяч евро ушло на погашение городского кредита.

Бургомистр Гифхорна Маттиас Нерлих (Matthias Nerlich) считает приобретение музея "ключевым проектом" своей деятельности в этой должности. "Наша цель - по-настоящему использовать потенциал этого удивительного места", - подчеркнул он в беседе с журналистами. Городские власти уже перезаключили трудовые договоры с музейными сотрудниками и приступили к разработке новой перспективной концепции развития комплекса, цель которой - привлечь сюда больше посетителей.

Сейчас музей временно закрыт на ремонт до Духова дня, он же - Пятидесятница (Pfingsten), когда в Германии также традиционно отмечается Немецкий день мельниц. В этом году этот праздник приходится на 5 июня.

Смотрите также:

Смотреть видео 03:15 "Дворец колоколов" за пять миллионов: в Германии продается "островок России"



