У обвиняемого по "дадинской" статье подростка в Челябинске проходит обыск

У координатора челябинского отделения российского движения "Весна" Александра Кашеварова проходит обыск, сообщает правозащитный портал "ОВД-Инфо" в понедельник, 3 мая. Процедура связана с уголовным делом о неоднократном нарушении правил проведения акции. Сам подросток при обыске не присутствует, следственные действия ведутся при его родителях, добавили правозащитники.

Кашеваров 1 мая был задержан в аэропорту Екатеринбурга перед вылетом в Армению на майские праздники. Его доставили в полицию Челябинска, позднее подростку предъявили обвинение по "дадинской" статье. Кашеварова отпустили под подписку о невыезде.

Следствие усмотрело признаки преступления в трех административных делах Кашеварова: 20 часов обязательных работ из-за пикета в память о журналистке Ирине Славиной, совершившей самосожжение после обыска, 5 суток ареста из-за анонса акции памяти Бориса Немцова и 20 тысяч рублей штрафа из-за поста о митинге в поддержку Алексея Навального 31 января, указала команда Telegram-канала "Апология протеста", опубликовавшего постановление о возбуждении уголовного дела.

"Дадинская" статья

Статью Уголовного кодекса РФ о неоднократном нарушении правил проведения акции (212.1) называют "дадинской", потому что первым осужденным по ней в 2015 году стал московский активист Ильдар Дадин. По данным "ОВД-Инфо", сейчас по этой статье рассматриваются дела Коломенского активиста Вячеслава Егорова, выступающего против мусорного полигона, участника августовских акций в поддержку протестов в Хабаровске и январского митинга в поддержку Навального в Красноярске Павла Хохлова, координатора хабаровского штаба Навального Алексея Ворсина, а также барнаульского активиста Виктора Рау.

Движение "Весна" объединяет российскую молодежь, поддерживающую свободу и равноправие. Активисты называют сложившийся в России режим коррумпированным и стремятся сформировать систему, основанную на демократии и правах человека, следует из описания движения.

Смотрите также: