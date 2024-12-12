У Германии нет денег?

Культура важна для Германии, с этим согласятся многие. Однако актуальная диксуссия в Берлине о финансировании культурных учреждений может заставить усомниться в этом. Театры, музеи и другие культурные учреждения ожидает сокращение бюджета на 12 процентов. Под ударом оказались как институции с многолетней репутацией, так и свободная творческая среда. Причина таких мер - Берлину нужно экономить. "Золотое время для культуры прошло", - констатирует Германский совет по делам культуры (Deutscher Kulturrat), который является головной организацией всех культурных объединений в ФРГ. Однако ситуация требуют более глубокого анализа.

Главный источник финансирования культуры в Германии - государство

Финансовые трудности существуют не только на федеральном уровне - экономить приходится общинам и всем федеральным землям. После развала правящей в Германии "светофорной коалиции" правительство ФРГ осталось без бюджета на 2025 год. Для культуры наступило время неопределенности. На что могут рассчитывать менеджеры культурных учреждений?

В Германии для культурной сферы главным источником финансирования является государство - в отличие, например, от США и Великобритании, где существенную часть инвестиций в эту сферу обеспечивают меценаты и частные инвесторы.

Еще до недавнего времени перспективы и финансовое будущее культуры в Германии выглядели достаточно стабильно. За последнее десятилетие сфере культуры был знаком один-единственный тренд - рост финансирования. Так, с 9,3 миллиарда евро в 2010 году вливания в эту сферу выросли до 14,5 миллиарда евро в 2020-м. Даже во время пандемии, несмотря на ограничения и приостановку деятельности культурных учреждений, госфинансирование культуры увеличилось. Как во вторник, 10 декабря, сообщило Федеральное статистическое ведомство, госрасходы на культуру в Германии в 2021 году выросли до 14,9 миллиарда евро. То есть по сравнению с предыдущим годом - почти на три процента, а в сравнении с 2011 на целых 59 процентов! Однако эти золотые времена остались явно в прошлом. "Бедный, но сексапильный", - охарактеризовал однажды Берлин бывший бургомистр Клаус Воверайт (Klaus Wowereit). Сейчас его фраза у многих вызывает оскомину. Власти Берлина урезали бюджет на три миллиарда евро, при этом на культуру расходы уменьшились на 130 миллионов евро.

Берлинский театр Komische Oper страдает от мер жестокой экономии Фото: Eventpress Hoensch/picture alliance

В культурной среде много недовольных голосов, критикующих жесткие меры по сокращению. Меры экономии коснутся всех по-разному: так, например, в театральной сфере о банкротстве уже заговорили в берлинском Schaubühne, где сокращения бюджета составят примерно 1,8 миллиона евро. С тревогой смотрят в будущее и в столичном театре Deutsches Theater Berlin, где из-за сокращения бюджета не досчитаются трех миллионов евро. В "черном списке" учреждений, которых затронет сокращение госфинансирования, и столичные библиотеки, и кинотеатры, и концертные площадки. Напомним, что ранее в ходе обсуждений сокращения бюджета на культуру стало известно о решении правительства Германии прекратить финансирование Совместной комиссии по изучению новейшей истории российско-германских отношений.

Сокращения финансирования культуры ожидает не только Берлин

В международном сравнении Берлин потеряет свою привлекательность? И некогда разделенный, а потом объединенный город превратится в "культурного карлика", как сказала худрук одного из столичных театров?

Эксперт по вопросам культуры Доротеа Грегор (Dorothea Gregor) из Фонда Лиз Мон уверена, что на фоне сокращения госфинансирования Берлин стоит на пороге больших структурных перемен. По ее словам, многие руководители культурных учреждений наивно полагали, что финансирование им обеспечено и дальше, и не мучали себя вопросами о том, как повысить собственную эффективность, сохранив при этом превосходное качество.

Немецко-сорбский народный театр в Баутцене. Сокращение бюджета может коснуться и его Фото: Miroslaw Nowotny

Интендант Немецко-сорбского народного театра и председатель Немецкого театрального объединения Луц Хильман (Lutz Hillmann) не видит решения проблемы. И в его федеральной земле - Саксонии - финансирование многих культурных учреждений оказалось под вопросом. О своей жизнеспособности переживают театры в Цвикау, Фрайберге, Хемнице и так далее. "Какое значение имеют искусство и культура? - спрашивает Хильман. - Если политики решат, что культура не так уж важна в контексте всех задач, которые стоят перед федеральным и земельным правительствами, а также на уровне муниципалитетов, то это тоже окажет влияние". Он опасается серьезных политических последствий, если культурные учреждения не смогут продолжить свою деятельность. Культурные мероприятия - место встреч людей, если их станет меньше или они будут отменены, то это точно скажется на результатах выборов, так как настроения среди населения будут ухудшаться, уверен интендант.

Олаф Циммерман (Olaf Zimmermann), управляющий директор Германского совета по делам культуры, придерживается той же позиции. "Прямо сейчас культурные площадки крайне необходимы для обсуждения текущих вопросов, для предоставления платформы для демократического диалога, для стимулирования размышлений или просто для создания сплоченности", - пишет Циммерман в издании ассоциации "Культура и политика". "Сокращение числа учреждений окажет влияние на независимую сцену, а также на культурную и творческую индустрию", - предупреждает он. Будь то Кельн или Дрезден, во многих местах существует риск сокращения бюджета на культуру. Однако сокращение финансирования не должно оказать влияния на реализацию важных проектов - минимальный размер оплаты для свободных художников, цифровизацию и устойчивое развитие культурного сектора.

Кому нужна культура?

Доротеа Грегор отмечает, что между культурными учреждениями и теми, кто обеспечивает им финансирование, наметилось отчуждение. Сейчас как раз необходимо, чтобы обе стороны сели за стол переговоров.

Доротеа Грегор Фото: Besim Mazhiqi/Liz Mohn Stiftung

"Мы все сидим в одной лодке", - подчеркивает Грегор. Ведь никто не говорит, что культура никому не нужна. В одном из последних отчетов культурного фонда Лиз Мон, относящегося к немецкому Фонду Бертельсмана (Bertelsmann Stiftung), абсолютное большинство (91 процент) жителей Германии высказались за то, что театры должны сохранить свою программу для будущих поколений, потому что являются частью культурной идентичности нации. Три четверти опрошенных считают, что культура и дальше должна финансироваться за счет госсредств.

Как подчеркивает Доротеа Грегор, нигде в мире больше нет такой плотности драматических театров, оркестров и оперных театров, как в Германии, сложившейся по историческим причинам. И для нее лично нет ничего более приятного осознавать, что уплаченные налоги государству находят отражение в прекрасном. На фоне споров и дискуссии о дальнейшем финансировании культуры, в Die Welt в среду, 11 декабря, вышел комментарий под заголовком: "Извините, но кроме культуры Берлину, к сожалению, нечего и предложить!".