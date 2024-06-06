У МУС попросили расследовать работу пропагандистов РФ

Международная федерация прав человека (FIDH) обратилась в Международный уголовный суд (МУС) в Гааге с просьбой провести расследование против шести российских пропагандистов из-за разжигания ненависти по отношению к украинцам как преступления против человечности. Об этом в четверг, 6 июня, сообщается на сайте организации .

Материалы дела, подготовленные FIDH совместно с украинскими правозащитными проектами, направлены против телеведущих Владимира Соловьева, Дмитрия Киселева и Сергея Мардана, главного редактора Russia Today Маргариты Симоньян, курирующего пропаганду в администрации президента Алексея Громова, а также против заместителя председателя Совета безопасности Дмитрия Медведева.

Дегуманизация украинцев

Правозащитники потребовали начать расследование в отношении российских пропагандистов в соответствии с 7 статьей Римского статута МУС ("Преступления против человечности"). В одном из пунктов статьи таким преступлением признается преследование любой идентифицируемой группы или общности по этническим, национальным и другим мотивам.

По словам вице-президента FIDH и главы украинского Центра гражданских свобод Александры Матвийчук, ежедневные пытки и убийства украинцев, совершаемые военными РФ, "были бы невозможны без дегуманизирующей кампании российских пропагандистов, которые так же виновны, как и те, кто нажимает на курок, убивая украинских граждан".

Правозащитники проанализировали более двух тысяч видеозаписей с заявлениями российских пропагандистов, сделанными в период с 24 февраля 2022 года по 24 февраля 2024-го. Всего FIDH и ее партнеры выявили более 300 высказываний, которые сочли проявлением языка ненависти.

Прокурор МУС проверит обоснованность обращения

Прокурор гаагского суда Карим Хан может начать расследование, если обращение правозащитников покажется ему обоснованным. Если Хан придет к тем же выводам, что и правозащитники, судьи могут выдать ордеры на арест российских пропагандистов, заявил представитель FIDH изданию "Важные истории".

В случае выдачи ордеров на арест перед обвиняемыми закроются 124 страны мира, которые ратифицировали Римский статут.