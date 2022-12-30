У Минобороны Беларуси "остались вопросы" из-за ракеты

Начальник управления зенитных ракетных войск Беларуси прокомментировал инцидент с обломками ракеты в Брестской области. В Украине готовы к объективному расследованию.

Военное командование Беларуси выступило еще с одним комментарием по поводу обнаружения обломков ракеты в районе деревни Горбаха Ивановского района Брестской области. Начальник управления зенитных ракетных войск Беларуси, полковник Кирилл Казанцев не исключил вероятность преднамеренной провокации ВСУ, передало в пятницу, 30 декабря, агентство БелТА.

"Как отмечалось ранее, в Ивановском районе средствами противовоздушной обороны была поражена цель, прилетевшая с украинской стороны", - заявил Казанцев. "Боевые расчеты отработали штатно. Но по данному инциденту остаются вопросы", - сообщил он.

По словам полковника, Минобороны Беларуси рассматривает две версии: непреднамеренный пуск зенитной управляемой ракеты ввиду низкой обученности расчета или неисправности ракеты либо преднамеренная провокация Вооруженных сил Украины.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 декабря заявил, что это - "событие, которое вызывaет крaйнюю обеспокоенность" не только у Москвы, но и у ее "белорусских пaртнеров". По словам Пескова, военные двух стран находятся в контакте.

Минобороны Украины: Россия совершила очередное преступление

В Минобороны Украины 29 декабря подчеркнули, что Россия совершила "очередное преступление - массированный ракетный обстрел мирных городов Украины".

Всего было применено более 11 дронов и 69 крылатых ракет, запущенных со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС, самолетов Ту-22М3 и кораблей Черноморского флота РФ, отметили в ведомстве. Кроме того, по украинским городам в прифронтовой зоне были применены зенитные управляемые ракеты С-300, добавили в министерстве.

"Украина продолжает сопротивление российскому варварству и агрессии, осуществляя свое безоговорочное право на самооборону, согласно статье 51 Устава ООН", - подчеркнули там.

В Украине не исключили провокации Москвы

Украинской стороне известны "отчаянные и настойчивые стремления Кремля" втянуть Беларусь в свою агрессивную войну против Украины. В этой связи в Минобороны Украины не исключили и сознательной провокации со стороны России, которая "проложила такой маршрут для своих крылатых ракет, чтобы спровоцировать их перехват в воздушном пространстве над территорией Беларуси".

Киев готов к проведению в Украине объективного расследования инцидента. Украинская сторона может пригласить к участию в нем экспертов из государств, которые не связаны с поддержкой РФ.

Обнаружение обломков в Брестской области

Обломки ракеты упали около деревни Горбаха Ивановского района Брестской области, примерно в 15 километрах от границы с Украиной.

В четверг, 29 декабря, "районе 10 часов (совпадает с мск) силами войск противовоздушной обороны была поражена воздушная цель", заявили в белорусском оборонном ведомстве. По его версии, в ходе проверочных мероприятий предварительно установлено, что "обломки принадлежат зенитной управляемой ракете С-300, выпущенной с территории Украины".

По данным госагентства БелТА, рассматривались две основные версии произошедшего. Первая - залет ракеты на территорию Беларуси, аналогичный недавнему инциденту в Польше. Вторая - ракета сбита в результате работы систем ПВО Беларуси, указывало агентство.

История с "Точкой-У"

Правитель Беларуси Александр Лукашенко на встрече с руководящим и оперативным составом органов государственной безопасности 15 марта рассказал о попытке удара по территории Беларуси ракетой тактического комплекса "Точка-У". По версии Лукашенко, ту ракету "успешно с россиянами перехватили и уничтожили" в районе реки Припять.

Никаких подтверждений тогда приведено не было. Как передал корреспондент DW, даже представители белорусских госСМИ не стали тогда делать репортажи с места событий.

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