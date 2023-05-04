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Фото: Valery Sharifulin/TASS/imago images
ПолитикаРоссия

У "Команды против пыток" прошел третий обыск за три недели

Александра Иванова
59 мин. назад

Сотрудники Центра противодействия экстремизму пришли в офис правозащитников в Краснодаре. Они предполагают, что обыски связаны с определенным уголовным делом в Северной Осетии.

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В Краснодарском офисе правозащитной организации "Команда против пыток" (бывший "Комитет против пыток") в четверг, 4 мая, прошел обыск. Об этом DW рассказала пресс-секретарь организации Наталья Курекина.

Она напомнила, что это был уже третий обыск в офисах организации с середины апреля. 14 апреля сотрудники Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) приходили в северокавказский филиал "Команды против пыток" в Пятигорске, а 28 апреля обыски прошли в Нижнем Новгороде.

По словам Курекиной, все три обыска "прошли в соответствии с буквой закона - с понятыми и так далее". "В Пятигорске у нас изъяли пару флешек, ноутбук. Ничего серьезного не случилось", - вспоминает пресс-секретарь организации. Аналогично все прошло и в Нижнем Новгороде.

Ольга Садовская из
Ольга Садовская из "Команды против пыток" в интервью DW (фото из архива)Фото: DW

Однако там сотрудники ЦПЭ пришли не только в офис правозащитников, но и домой к некоторым юристам "Команды против пыток", в частности к заместителю главы организации, руководителю отдела международной правовой защиты Ольге Садовской, у которой в итоге конфисковали ноутбук, телефон и 80 охотничьих патронов, принадлежащих ее бывшему мужу.

В Краснодаре обыск прошел "довольно быстро, минут за 40", говорит Курекина. Ничего не взяли, однако юриста организации Илью Платонова увезли на допрос в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, добавляет она.

Причина обысков у "Команды против пыток"

По словам Натальи Курекиной, правозащитники пока не могут сказать наверняка, с чем связаны идущие у них обыски, однако для них очевидно, что они взаимосвязаны, поскольку в постановлениях на обыск значится одно и то же уголовное дело, возбужденное в Северной Осетии чуть больше месяца назад в отношении одного из заявителей "Команды против пыток".

Этот человек обратился в офис организации в Пятигорске с заявлением, что он подвергался пыткам. После этого правозащитники начали проверять его слова. Более подробную информацию об этом деле в организации пока не разглашают в интересах своего доверителя.

Между тем вопросы об этом заявителе были в числе заданных на допросе юристу "Команды против пыток" в Краснодаре.

По наблюдениям Курекиной, проводящие обыски сотрудники ЦПЭ, "и сами не понимают, что они ищут": "Потому что обыски проходят хаотично, очень быстро и не глубоко. Мы видели, как обыскивали "Мемориал" и каких-то других активистов в России. Здесь это кажется каким-то рутинным процессом. Тем не менее это стопорит нашу работу во всех регионах и вызывает определенный уровень напряжения", - отмечает она.

Правозащитники предполагают, что в ближайшее время обыски могут состояться и в оставшихся филиалах организации - в Москве, Санкт-Петербурге и Оренбурге.

"Пока мы не понимаем, хотят ли правоохранительные органы оказать давление на нас, или же это уголовное дело и связанные с ним обыски направлены в адрес этого конкретного человека и интерес к нам связан только с тем, что он пожаловался нам на пытки", - говорит Курекина.

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