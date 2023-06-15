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ПолитикаГреция

У берегов Греции ищут выживших после аварии мигрантов

Сергей Ромашенко
2 ч. назад

На борту судна, затонувшего возле Греции, находилось до 750 человек. Спасатели нашли уже 78 трупов.

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Спасенные после кораблекрушения мигранты
Спасенные после кораблекрушения мигрантыФото: Eurokinissi/REUTERS

У побережья Греции спасатели продолжают поиск уцелевших после катастрофического кораблекрушения, в результате которого погибли десятки людей. В поисковой операции к западу от полуострова Пелопоннес задействованы вертолет, два патрульных катера и еще шесть плавсредств, сообщил представитель береговой охраны Греции в четверг, 15 июня.

Спасатели опасаются большого количества жертв, поскольку на борту затонувшего судна, по словам уцелевших, находилось до 750 человек. Береговая охрана обнаружила уже 78 трупов. Накануне сообщалось о 79 погибших.

Перегруженный мигрантами траулер

Ранее поисковая операция была осложнена из-за сильного ветра. По сообщению властей Греции, перегруженный рыболовный траулер потерпел крушение утром 14 июня - у него сломался двигатель, после чего судно перевернулось и через 10-15 минут затонуло. Удалось спасти 104 человека.

"Рыболовный траулер имел 25-30 метров в длину. Его палуба и трюм были переполнены людьми", - сообщил представитель греческой береговой охраны, добавив, что спасенные являются преимущественно выходцами из Сирии, Пакистана и Египта, при этом на судне, по его словам, находились исключительно мужчины. В то же время один из уцелевших рассказал врачам, что в грузовом отсеке находились сотни детей.

Власти Греции объявили трехдневный траур. Уже сейчас число жертв достигает максимального показатели за многие годы. Самое катастрофическое кораблекрушение в Греции произошло 3 июня 2016 года, когда погибли или пропали без вести 320 человек. Греция наряду с Италией и Испанией является одной из главных целей для десятков тысяч мигрантов из Африки и Ближнего Востока, стремящихся в Европу.

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