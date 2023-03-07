У Ахеджаковой отняли сцену, но любовь людей отнять нельзя

В начале февраля нынешнего года народная артистка Российской Федерации Лия Ахеджакова сообщила, что спектакль "Игра в джин" снят c репертуара театра "Современник". По словам актрисы, ей позвонил директор театра Юрий Кравец и сообщил, что вынужден был сделать это из-за гневных писем в ее адрес.

Как стало известно редакции DW, народной артистке было сказано, что театр буквально завален письмами россиян, которые возмущены тем, что "святая сцена "Современника" оскверняется русофобкой и предательницей Ахеджаковой. Дирекция театра позвонила в департамент культуры Москвы - чиновники велели убрать из репертуара спектакль "Игра в джин".

Через несколько дней режиссер и друг актрисы Кирилл Серебренников объявил об акции в поддержку Ахеджаковой под названием "Письма для Лии ". В своем посте он назвал произошедшее с ней "недопустимым, гадким и подлым", призвав всех неравнодушных людей написать актрисе письма со словами поддержки.

Лия Ахеджакова получила больше 15 тысяч писем. Об этом Серебренников сообщил вчера, 6 марта 2023 года, в своем телеграм-канале: "Дорогие друзья! Спасибо большое за письма, которые вы последние три недели присылаете для Лии Ахеджаковой. Мы поражены количеством этих писем. Нам пришло больше 15 000 писем любви, поддержки, участия! Все письма мы распечатали и передали Лии Меджидовне. Она совершенно счастлива и благодарит каждого из вас!"

Deutsche Welle связалась с Лией Ахеджаковой по телефону и попросила ее ответить на несколько вопросов, связанных с этой акцией.

"Мне написали люди со всего земного шара"

DW: Лия Меджидовна, как вы восприняли акцию режиссера Кирилла Серебренникова в сборе писем в вашу поддержку? Их ведь набралось более 15 тысяч.

Лия Ахеджакова: С огромной благодарностью я восприняла эту акцию. Читаю эти письма и тронута бесконечно. Получился очень интересный проект, потому что люди писали со всего мира, люди из России и те, которые по всему земному шару разбрелись. И такие интересные судьбы у этих людей, просто поразительно. Есть замечательная типография в Питере, и я сообщила ей о том, что у меня есть такие замечательные материалы, которые необходимо сохранить. Вообще Кирилл Серебренников и его помощница Анечка Шалашова - мои близкие друзья уже много лет. И вот это какой-то акт, я даже не могу его отнести к себе, это какое-то особенное отношение к актерам, которых давно знают наши русские зрители и которые разъехались по всему земному шару. Кстати, немало писем и от тех, кто в Украине сейчас. Люди сидят под обстрелами и пишут мне письма поддержки - пронзительные и невероятные.

Лия Ахеджакова, декабрь 2020 года Фото: Sergei Fadeichev/TASS/picture alliance

- Вам прислали эти письма в виде книги?

- Да, мне распечатали эти письма девочки из "Гоголь-центра". Это пока что четыре огромных тома - неподъемные они просто. И говорят, что есть еще столько же, это невероятно интересный проект, нельзя, чтобы все это пропало или затерялось. И дело не в том, что там какие-то объяснения в любви к артистке, которая сопровождала их всю жизнь. Нет, дело не в этом. Там судьбы, иногда это тексты на полстраницы, это невероятные судьбы, это история нашей страны, определенный большой период жизни. Есть воспоминания, начиная с восьмидесятых годов, а есть и раньше, - по сегодняшний день. И я пока не знаю, как их превратить в предмет, который сохранился и дошел бы до зрителей, до читателей, до людей. Это невероятные истории и судьбы моих земляков.

- Люди, которые хотели вас поддержать, рассказывают и о своих судьбах?

- Да, это письма поддержки, в качестве любви и памяти о каких-то спектаклях, которые они видели с моим участием. Некоторые даже видели последний и самый дорогой для меня спектакль "Первый хлеб", который убрали со сцены "Современника" по "письмам трудящихся". Там играла молодежь. И его автор молодой и очень талантливый Ринат Ташимов и такой же талантливый польский режиссер Бениамин Коц. И все это убрали и выбросили…

"Кирилл Серебренников - мой человек, и я абсолютно его актриса"

- Как вы себя чувствуете сейчас, Лия Меджидовна, акция поддержки зрителей, к которой призвал Кирилл Серебренников, как-то помогает вам преодолеть этот трудный период в жизни?

- Да, это часть моей жизни. Кирилл Серебренников - мой друг. Вот сколько существует режиссер Серебренников, начиная с Москвы, вот столько лет я дружу с ним. Я обожаю все, что он делает, я абсолютно его актриса. Более того, за роль в его божественном фильме "Изображая жертву", я получила "Нику" за лучшую женскую роль второго плана, это была уже третья моя "Ника" в наши времена. И я рада, что попала в такой замечательный фильм, хотя иногда, несмотря на то, что я актриса Рязанова, я снималась в очень средних по уровню фильмах, в которые лучше было бы не попадать.

Но в случае с Серебренниковым я попала на тот же уровень, на котором были сняты фильмы Эльдара Александровича Рязанова. И это для меня очень дорого. И те смыслы, которые есть в спектаклях и фильмах Кирилла Серебренникова, я абсолютно разделяю. Я бы даже так сказала: я его человек, и он - мой человек. Это касается и его помощницы Ани Шалашовой, я благодарю судьбу, что они есть в моей жизни. Я благодарна Кириллу Серебренникову и его ученикам, актерам "Гоголь-центра", которым я, скромная артистка театра "Современник" подписывала дипломы. Не знаю, почему меня тогда Кирилл пригласил, но это был единственный курс, который он воспитал и выпустил, и они были приняты в "Гоголь-центр". И я туда ходила и смотрела как растут молоденькие, но уже очень высокого класса мастера сцены. Не знаю, как теперь сложится их творческая судьба без их режиссера Кирилла Серебрянникова. Я за них переживаю очень.

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