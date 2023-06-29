У 78 процентов украинцев есть погибшие или раненые близкие

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина. DW следит за событиями 30 июня.

На 492-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают удерживать захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы Украины отражают агрессию. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам не всегда возможно. DW следит за развитием событий пятницы, 30 июня (время московское).

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В первый день председательства Испании в Совете Евросоюза, которое начинается 1 июля, испанский премьер-министр Педро Санчес отправится в Киев. Этот визит должен стать подтверждением того, что Европейский Союз "полностью поддерживает Украину во всех сферах - военной, экономической и гуманитарной", пояснили в офисе Санчеса.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский анонсировал предстоящую встречу с премьер-министром Испании на видеоконференции с главами государств и правительств 27 стран ЕС во время саммита ЕС в Брюсселе.

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У 78 процентов украинцев есть близкие или друзья, погибшие или получившие ранения в результате полномасштабного российского вторжения. Об этом свидетельствуют результаты исследования Киевского международного института социологии. При этом у 63 процентов жителей Украины есть, как минимум, один близкий друг или родственник, который погиб (в среднем у этой доли опрошенных есть как минимум трое близких людей, ставших жертвами войны), а у 64 процентов участников опроса - как минимум, один близкий друг или родственник был ранен (в среднем, у этих респондентов есть пятеро получивших ранения друзей или родных).

Опрос проводился с 26 мая по 5 июня методом телефонных интервью на основе случайно выбранных мобильных номеров. В исследовании участвовали 2013 человек старше 18 лет из всех регионов Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

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Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил выделение Украине кредита в размере 1,5 млрд долларов под гарантии Японии. Деньги будут направлены на финансирование потребностей домашних хозяйств "новых неимущих и перемещенных лиц", поддержку осуществления реформ, направленных на повышение прозрачности и подотчетности расходов государственных ресурсов, а также на развитие рыночной деятельности, говорится в пресс-релизе организации.

Пентагон: Часть наемников ЧВК "Вагнер" находится в оккуппированных районах Украины

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У Пентагона есть данные о том, что часть наемников ЧВК "Вагнер" по-прежнему остаются в оккупированных Россией районах Украины, сообщил пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер, не уточнив, о каких районах и каком числе боевиков идет речь.

Комментируя сообщения СМИ о строительстве в Беларуси новой военной базы – возможно, для ЧВК "Вагнер", Райдер заявил, что Пентагон продолжит следить за развитием ситуации, но не располагает какой-либо новой информацией.

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Участники саммита ЕС в Брюсселе выразили обеспокоенность замедлением работы черноморской зерновой инициативы. "Европейский совет очень обеспокоен непрекращающимся замедлением имплементации Черноморской зерновой инициативы и призывает быстро и в полном объеме возобновить все операции", - говорится в заявлении по итогам первого дня саммита. Лидеры стран Евросоюза возложили на Россию ответственность за создавшуюся ситуацию.

МВФ выделил Украине 890 млн долларов

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Международный валютный фонд (МВФ) выделил Украине 890 млн долларов (818 млн евро). Об этом сообщается на сайте фонда. "Исполнительный совет МВФ сегодня завершил первый обзор механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины. Итоги первого обзора позволяют властям немедленно получить сумму в размере 890 млн долларов, которые будут направлены на поддержку бюджета", - говорится в сообщении МВФ. В фонде отметили, что украинские власти добились "значительного прогресса" в выполнении обязательств по реформам в "сложных условиях".

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Решения по поставкам Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS нет, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. "Мне нечего объявлять относительно ATACMS. И мне определенно не известно ни о каких неизбежных решениях, касающихся ATACMS", - сказал он, подчеркнув, что решения о поставках оружия принимаются в зависимости от потребностей Украины.

Ранее The Wall Street Jouranl сообщила со ссылкой на источники, что Белым дом близок к одобрению поставок Украине управляемых ракет большой дальности. ATACMS может поражать цели на расстоянии до 300 км. Решение о поставках еще должно быть утверждено на "высочайшем уровне" и будет зависеть от обстановки на фронте, отмечает WSJ.

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Германия передала Украине новый пакет военной помощи, сообщается на сайте правительства ФРГ. В него вошли радиолокационная станция среднего радиуса действия TRML-4D, три моста для мостоукладчика Beaver, бронемашину для разминирования, две машины пограничной охраны и 16 грузовиков Zetros.

Хроника событий 29 июня 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 29 июня 00.00 - 13.59 >>>

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