Тысячи человек вышли в Берлине на "Марш за жизнь"

Около 4500 митингующих, по данным организаторов, присоединились к "Маршу за жизнь", который уже в семнадцатый раз прошел в эту субботу, 18 сентября, в Берлине. Участники выступали против абортов и помощи в добровольном уходе из жизни.

По оценкам полиции, количество собравшихся находилось "в четырехзначном диапазоне". В роли устроителя акции выступил федеральный союз "Право на жизнь" BVL, представляющий собой объединение из 15 организаций. Активно поддержала инициаторов и католическая церковь.

Выступая перед собравшимися председатель BVL Александра Мария Линдер (Alexandra Maria Linder) высоко оценила тот факт, что 17 сентября в бундесрате (парламентском представительстве федеральных земель) инициатива по отмене законодательного запрета на рекламу абортов не смогла набрать большинства голосов.

Участники акции критиковали отмену запрета на содействие эвтаназии

В свою очередь, другой участник акции, председатель правления информационного агентства idea Гельмут Маттис (Helmut Matthies) подверг критике решение Федерального конституционного суда Германии (Bundesverfassungsgericht), который в феврале 2020 года отменил запрет на содействие эвтаназии.

Право на смерть по собственному усмотрению относится к личным свободам человека, постановили тогда судьи​​​​. Оно включает возможность совершить самоубийство или прибегнуть к помощи третьей стороны для добровольного ухода из жизни, отметил председатель высшей судебной инстанции ФРГ Андреас Фоскуле (Andreas Voßkuhle).

Наряду с "Маршем за жизнь" в Берлине 18 сентября состоялись и контракции, участники которых выступали в поддержку "права на сексуальное самоопределение" и аборты без ограничений. По данным полиции, эти мероприятия привлекли менее 1 тыс. участников.

Аборты в ФРГ не легализованы полностью

Полностью аборты в ФРГ не легализованы. В Уголовном кодексе сохраняется 218-я статья, которая запрещает их и грозит тюремным наказанием за нарушения. Допускается, однако, целый ряд исключений. Так, не считается составом преступления аборт, если он сделан по медицинской необходимости - если беременность угрожает жизни или душевному здоровью женщины.

Разрешен также аборт, если беременность наступила вследствие изнасилования. Это правило, однако, действует только в первые 12 недель после зачатия. В обоих случаях автором медицинского заключения не имеет права быть врач, делающий затем эту медицинскую процедуру.

Кроме этого, закон предписывает женщине пройти специальное собеседование у врача или в имеющей государственную лицензию женской консультации. Там выдают справку, подтверждающую, что женщина ознакомлена со всеми возможными последствиями своего решения и имеющимися альтернативами.

Смотрите также: