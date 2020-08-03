 Тысячелетние немецкие дубы хорошо переносят засуху (фото) | Кадр дня | DW | 04.08.2020

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Кадр за кадром

Тысячелетние немецкие дубы хорошо переносят засуху (фото)

Эти мекленбургские дубы несколько лет назад стали первым объектом в списке Национальных природных памятников Германии.

Ивенакские дубы

Ивенак • Возраст этих импозантных деревьев оценивается примерно от 560 до 830 лет, однако может быть и выше. Тысячелетние дубы, как их называют, растут в мекленбургской коммуне Ивенак и стали первым объектом в списке Национальных природных памятников Германии (Nationales Naturmonument) в 2016 году. Соответствующая федеральная программа была создана по решению бундестага.

Одно из здешних деревьев считается самым большим по объему дубом во всей Европе - 140 кубических метров. Как они сейчас справляются с потеплением земного климата?

Самое старое дерево в Ивенаке, возраст которого оценивается в 800 - 1050 лет

Самое старое дерево в Ивенаке, возраст которого оценивается в 800 - 1050 лет

Тысячелетние дубы и потепление климата

Экстремальные засушливые периоды двух прошлых лет деревья перенесли без каких-либо видимых последствий. Как сообщает агентство dpa, об этом свидетельствуют первые результаты исследования, проведенного группой немецких ученых.

Пять здешних самых старых немецких дубов (другие названия - дуб летний, обыкновенный или черешчатый, нем. Stieleiche, Sommereiche или Deutsche Eiche) чувствуют себя вполне хорошо. Об этом свидетельствует состояние листьев и рост молодых веток. Окончательный отчет будет опубликован осенью.

Этим летом в парке ежедневно бывает до тысячи посетителей

Этим летом в парке ежедневно бывает до тысячи посетителей

Лесное пастбище - природно-исторический ландшафт

Ивенакские дубы (Ivenacker Eichen) растут посреди леса, который на протяжении многих столетий использовался в качестве пастбища для домашних животных, что привело к созданию здешнего природно-исторического ландшафта.

Письменные свидетельства говорят об использовании этого леса уже в начале XIII века для выпаса коров, принадлежавших соседнему цистерцианскому монастырю. С этим лесом связаны разные местные сказания и легенды.

Европейские лани в Ивенакском парке

Европейские лани в Ивенакском парке

Свинки туропольской породы, так сказать, выполняют в парке обязанности диких кабанов

Свинки туропольской породы, так сказать, выполняют в парке обязанности диких кабанов

Сейчас на этой территории расположен парк - Nationales Naturmonument Ivenacker Eichen, в котором на огороженной территории содержат европейских ланей, свиней туропольской породы, выведенной в Хорватии, а также муфлонов. В общей сложности - около сотни животных, которые заботятся о поддержании и сохранении здешнего исторического ландшафта, то есть лестного пастбища так, как это делалось на протяжении столетий.

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  • Германия

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  • Осенний буковый лес

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  • Эрфтштадт

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    Всего в Германии сейчас растет около 90 миллиардов старых и молодых деревьев. Обороты лесной и деревообрабатывающей промышленности составляют около 180 миллиардов евро в год. В этом секторе немецкой экономики занято более миллиона человек. В некоторых местах, чтобы не наносить лишний вред почве, для транспортировки бревен к дорогам вновь используют лошадей.

  • Национальный парк Баварский лес

    Немецкий лес в цифрах

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  • Гарц

    Немецкий лес в цифрах

    В свою очередь, в немецком Гарце предпринимаются целенаправленные попытки вернуть сюда других традиционных обитателей этих мест - рысей, истребленных в Центральной Европе даже раньше волков - двести лет назад. В Гарце уже удалось создать устойчивую популяцию, а здешние рыси даже начинают осваивать соседние регионы.

  • Келлервальд-Эдерзе

    Немецкий лес в цифрах

    В Германии насчитывается 13 лесных национальных парков, а также более 8,5 тысяч разных природоохранных зон и территорий. Старые буковые леса, всего их - пять, включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди национальных парков наибольшей популярностью пользуются Баварский лес, Хайних, Гарц, Хунсрюк-Хохвальд, Келлервальд-Эдерзе (фото) и Шварцвальд.

    Автор: Максим Нелюбин


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