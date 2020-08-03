Тысячелетние немецкие дубы хорошо переносят засуху (фото)

Ивенак • Возраст этих импозантных деревьев оценивается примерно от 560 до 830 лет, однако может быть и выше. Тысячелетние дубы, как их называют, растут в мекленбургской коммуне Ивенак и стали первым объектом в списке Национальных природных памятников Германии (Nationales Naturmonument) в 2016 году. Соответствующая федеральная программа была создана по решению бундестага.
Одно из здешних деревьев считается самым большим по объему дубом во всей Европе - 140 кубических метров. Как они сейчас справляются с потеплением земного климата?
Самое старое дерево в Ивенаке, возраст которого оценивается в 800 - 1050 лет
Тысячелетние дубы и потепление климата
Экстремальные засушливые периоды двух прошлых лет деревья перенесли без каких-либо видимых последствий. Как сообщает агентство dpa, об этом свидетельствуют первые результаты исследования, проведенного группой немецких ученых.
Пять здешних самых старых немецких дубов (другие названия - дуб летний, обыкновенный или черешчатый, нем. Stieleiche, Sommereiche или Deutsche Eiche) чувствуют себя вполне хорошо. Об этом свидетельствует состояние листьев и рост молодых веток. Окончательный отчет будет опубликован осенью.
Этим летом в парке ежедневно бывает до тысячи посетителей
Лесное пастбище - природно-исторический ландшафт
Ивенакские дубы (Ivenacker Eichen) растут посреди леса, который на протяжении многих столетий использовался в качестве пастбища для домашних животных, что привело к созданию здешнего природно-исторического ландшафта.
Письменные свидетельства говорят об использовании этого леса уже в начале XIII века для выпаса коров, принадлежавших соседнему цистерцианскому монастырю. С этим лесом связаны разные местные сказания и легенды.
Европейские лани в Ивенакском парке
Свинки туропольской породы, так сказать, выполняют в парке обязанности диких кабанов
Сейчас на этой территории расположен парк - Nationales Naturmonument Ivenacker Eichen, в котором на огороженной территории содержат европейских ланей, свиней туропольской породы, выведенной в Хорватии, а также муфлонов. В общей сложности - около сотни животных, которые заботятся о поддержании и сохранении здешнего исторического ландшафта, то есть лестного пастбища так, как это делалось на протяжении столетий.
Смотрите также:
-
Немецкий лес в цифрах
Германия богата лесами. На них приходится 32 процента территории страны. Немецкий лес (нем. Deutscher Wald) в целом является одним из национальных символов. В Тевтобургском лесу (фото) более двух тысяч лет назад германские племена одержали победу над войсками древних римлян. В лесах происходит действие многих немецких преданий и легенд...
-
Немецкий лес в цифрах
Среди федеральных земель на первом месте по площади лесных массивов находится Бавария (фото) - 2,6 миллиона гектаров или 36,9 процента территории. Однако по второму показателю лидирует Гессен, где они занимают 42,3 процента площади земли. Не удивительно, что именно в дремучих гессенских лесах разыгрываются сюжеты сказок братьев Гримм.
-
Немецкий лес в цифрах
Немцы бережно относятся к своим лесам - не только заповедным. Руководствуются в Германии при этом принципом продолжительного и неистощимого использования (нем. Nachhaltigkeit). Площади лесов здесь не сокращаются, а увеличиваются. За десять лет - примерно на 50 тысяч гектаров (+0,4 процента). Эта фотография сделана в Шварцвальде.
-
Немецкий лес в цифрах
Некоторые леса в Германии находятся в федеральной собственности, некоторые принадлежат землям, общинам или коммунам, но подавляющее большинство составляют частные владельцы - фонды, церковные и прочие организации, фирмы, а также физические лица. Всего в стране насчитывается около двух миллионов собственников лесных угодий.
-
Немецкий лес в цифрах
В частной собственности находится около 48 процентов немецких лесов, включая 70 тысяч гектаров некоммерческого государственного фонда "Природного наследия" - DBU Naturerbe. При этом средняя площадь частных лесных владений составляет всего три гектара. В собственности земель - около 30 процентов, в федеральной - всего 3,5 процента.
-
Немецкий лес в цифрах
В немецких лесах произрастает около пятидесяти видов деревьев. Об этом свидетельствуют данные последней лесной инвентаризации 2012 года. Немногим более четверти всех деревьев составляют пихты, далее - сосны (23 процента) и буки (16 процентов). Деревья-символы Германии - дубы находятся на четвертом месте (11 процентов). Этот древний дуб растет в Гессене.
-
Немецкий лес в цифрах
Сейчас в Германии преобладают хвойные деревья, но так было не всегда. Раньше здесь было больше лиственных лесов, в которых росло, в частности, много европейских буков (фото), но в Средние века и последующие эпохи до начала XIX столетия многие лиственные леса были вырублены или сильно истощены.
-
Немецкий лес в цифрах
На месте срубленных лиственных деревьев в Германии долгое время предпочитали сажать неприхотливые хвойные породы - европейские ели и обыкновенные сосны, но сейчас во многих местах целенаправленно осуществляют программы, которые должны восстановить баланс. На фотографии - еловый лес в Гарце.
-
Немецкий лес в цифрах
Всего в Германии сейчас растет около 90 миллиардов старых и молодых деревьев. Обороты лесной и деревообрабатывающей промышленности составляют около 180 миллиардов евро в год. В этом секторе немецкой экономики занято более миллиона человек. В некоторых местах, чтобы не наносить лишний вред почве, для транспортировки бревен к дорогам вновь используют лошадей.
-
Немецкий лес в цифрах
Около десяти лет назад в немецкие леса начали возвращаться волки - из Польши в Бранденбург и далее в другие земли. Они были истреблены в Германии полтора столетия назад. Сейчас в дикой природе здесь насчитывается, по разным оценкам, уже от 300 до 1000 этих хищников. Далеко не все рады их возвращению, особенно - владельцы овечьих стад, но это - отдельная тема.
-
Немецкий лес в цифрах
В свою очередь, в немецком Гарце предпринимаются целенаправленные попытки вернуть сюда других традиционных обитателей этих мест - рысей, истребленных в Центральной Европе даже раньше волков - двести лет назад. В Гарце уже удалось создать устойчивую популяцию, а здешние рыси даже начинают осваивать соседние регионы.
-
Немецкий лес в цифрах
В Германии насчитывается 13 лесных национальных парков, а также более 8,5 тысяч разных природоохранных зон и территорий. Старые буковые леса, всего их - пять, включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Среди национальных парков наибольшей популярностью пользуются Баварский лес, Хайних, Гарц, Хунсрюк-Хохвальд, Келлервальд-Эдерзе (фото) и Шварцвальд.
Автор: Максим Нелюбин