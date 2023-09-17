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Тысячи людей в Нью-Йорке вышли на марш в защиту климата

Жан Рофе
18 сентября 2023 г.

"Марш за прекращение использования ископаемого топлива" приурочен к заседаниям Генассамблеи ООН и Саммиту по климатической амбициозности, которые пройдут в Нью-Йорке на этой неделе.

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Акция в защиту климата в Нью-Йорке
Акция в защиту климата в Нью-ЙоркеФото: Bryan Woolston/AP Photo/picture alliance

Тысячи климатических активистов вышли на улицы Нью-Йорка в воскресенье, 17 сентября, призывая президента США Джо Байдена и мировых лидеров остановить использование ископаемых видов топлива, которое ведет к глобальному потеплению.

Демонстрация, поддержанная более чем 700 глобальными климатическими организациями, состоялась в преддверии однодневного Саммита по климатической амбициозности, который пройдет в Нью-Йорке 20 сентября в рамках недели высокого уровня 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

По оценкам организаторов, в акции приняли участие порядка 75 тысяч человек. Среди них - член Палаты представителей США от Демократической партии Александрия Окасио-Кортес, а также ряд американских актеров, включая Сьюзан Сарандон, Итана Хоука, Эдварда Нортона и Кевина Бейкона.

Байден не планирует участвовать в климатическом саммите ООН

Хотя 19 сентября Байден выступит с ежегодным обращением на Генассамблее, его участие в саммите ООН, посвященном климату, не планируется, сообщил 15 сентября советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан. Однако, по словам Салливана, президент воспользуется своим визитом в Нью-Йорк для отстаивания "интересов и ценностей США" по самым разным вопросам - от изменения климата до глобальной поддержки Украины.

"Марш за прекращение использования ископаемого топлива" открывает неделю борьбы с изменением климата в Нью-Йорке, в рамках которой состоится множество конференций и саммитов с участием руководителей компаний, политиков и активистов.

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