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Тысячи евреев провели в Освенциме акцию "Марш живущих"

Александра Иванова
7 мая 2024 г.

Тысячи молодых евреев и 50 выживших свидетелей Холокоста прошли вместе путь от ворот Освенцима до бывшего концлагеря Биркенау.

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Участники "Марша живущих" у мемориального комплекса Освенцим в Польше
Участники "Марша живущих" у мемориального комплекса Освенцим в ПольшеФото: Czarek Sokolowski/AP/dpa/picture alliance

Тысячи евреев со всего мира в понедельник, 6 мая, провели у мемориального комплекса Освенцим в Польше акцию "Марш живущих", чтобы почтить память жертв Холокоста. Освенцим или Аушвиц  был самый самый крупный концлагерь уничтожения времен национал-социализма.

Как сообщают организаторы, молодые участники акции прошли вместе с 50 пережившими те страшные события путь длиной 3,2 километра - от лагеря Аушвиц I до лагеря Аушвиц-Биркенау,

Сигнал к началу шествия, которое пролегало, кроме прочего, через ворота Освенцима с циничной надписью "Труд освобождает", был дан звуком шофара - еврейского ритуального духового музыкального инструмента. Как пишет агентство dpa, среди участников мероприятия были и выжившие в ходе масштабного нападения на Израиль со стороны террористической организации ХАМАС, случившегося 7 октября 2023 года и положившего начало новому витку эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Указывается, что шествие нынешнего года было посвящено евреям из Венгрии, которых национал-социалисты начали систематически истреблять 80 лет назад. По данным мемориального комплекса Освенцим, с конца апреля по август 1944 года из Венгрии в этот концлагерь было насильственно доставлено 430 000 евреев. Более 75% из них были там умерщвлены.

За время Холокоста национал-социалисты убили в Европе около шести миллионов евреев. В  концлагере Освенцим были уничтожены более миллиона человек, преимущественно евреев.

 

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