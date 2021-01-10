Twitter заблокировал тысячи аккаунтов сторонников теорий заговора

Соцсеть Twitter, заблокировавшая недавно страницу проигравшего выборы президента США Дональда Трампа, в ночь на вторник, 12 января, пошла на аналогичный шаг в отношении десятков тысяч сторонников движения QAnon и других пользователей, распространяющих различные теории заговора. По данным пресс-службы Twitter, бану подверглись в общей сложности около 70 000 микроблогов.
Сторонники движения QAnon верят, что международная группа влиятельных педофилов под названием Deep State похищает детей, чтобы изготавливать из их крови эликсир вечной молодости. К подобным преступлениям, по мнению сторонников движения, причастны, кроме прочего, экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон и американский миллиардер Джордж Сорос.
Дональд Трамп как "спаситель мира"
В свою очередь, Дональд Трамп пытается спасти мир от власти Deep State, убеждены сторонники QAnon. В их числе и один из наиболее колоритных персонажей беспорядков в Капитолии - "шаман" в меховой шапке с рогами, чьи фото за последние дни обошли весь мир.
В октябре 2020 года портал YouTube сообщил, что заблокировал десятки тысяч видео QAnon и закрыл каналы, используемые движением.
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Автор: Павел Мыльников