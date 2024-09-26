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"Турнирные" и "инцелы". Мизогинные блогеры в России

Алексей Волошинов
26 сентября 2024 г.

Миллионы человек наблюдают за деятельностью русскоязычных блогеров, призывающих поразить женщин в правах. Почему это происходит сегодня? DW поговорила с социологами.

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Памятник феминисткам Юкатана в центре города Мерида, Мексика (фото из архива)
Фото: Artur Widak/NurPhoto/picture alliance

"*** (Находящийся под воздействием. - Ред.) героической дозой мужчина, то есть дозировка такая, при которой происходит не дезинтеграция личности, а человек просто в желе, <...> более адекватный и четче держит канву диалога, чем обычная трезвая женщина. <...> Потому что с точки зрения нормального классического биохакинга современная женщина - это человек с чудовищно *** (расшатанной. - Ред.) нервной системой и дофаминовой системой". Эти слова принадлежат известному российскому блогеру, бизнесмену и человеку, называющему себя коучем, Арсену Маркаряну.

За последние несколько месяцев он поучаствовал в десятках подкастов, каждый из которых посмотрели от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов человек. На его платном Telegram-канале, доступ к которому стоит 1500 рублей в месяц, по словам блогера, сейчас насчитывается больше 60 тысяч подписчиков. Свою аудиторию, состоящую в основном из мужчин, Маркарян обучает "саморазвитию", а многие подписчики называют его "духовным учителем".

Оскорбительные высказывания в адрес женщин

Среди прочего Арсен Маркарян часто допускает неоднозначные высказывания в адрес женщин. Мужчин же он делит на несколько категорий: "семейных" (тех, кто счастлив быть с одной женщиной "десятилетиями"), "идущих к реке" ("высокоосознанные люди, которые находятся за пределами всего") и "турнирных" (мужчин, которые "не могут не спать с другими женщинами"). Себя он относит к последней из них.

В одном из роликов в рамках своего онлайн-курса Маркарян также признается, что, "будучи 18-19-летним", "спал с 12-13-летними девчонками". В своих интервью блогер не опровергает это высказывание, говоря, что "социальная" и "биологическая" нормы в этом вопросе "не стыкуются" между собой.

На Telegram-канал другого известного блогера, Алексея Поднебесного, подписаны без малого 60 тысяч человек. Дебаты и интервью с его участием на YouTube также набирают от десятков и сотен тысяч до миллиона просмотров.

Поднебесный активно борется с феминизмом, который называет "фемфашизмом", а СМИ пишут о нем как о лидере российского движения инцелов - людей, которые, по их словам, не способны найти себе сексуального партнера, несмотря на желание это сделать. Алексей Поднебесный - создатель теории "вагинокапитализма", которая, по его словам, направлена на борьбу с "культом секса" в обществе и тем, что для получения доступа к нему мужчина якобы должен зарабатывать деньги, соответствующе выглядеть и вести себя. Заявляется, что эта концепция основана на марксизме.

Сегодня против Алексея Поднебесного официально выдвинуты обвинения в совращении малолетних. В интернете опубликовано видео, на котором он целует и держит за грудь 15-летнюю девушку. На ролик обратила внимание глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина и потребовала у правоохранителей провести проверку по этому поводу. 19 августа 2024 года Поднебесный был задержан в Санкт-Петербурге, а позднее суд отправил его в СИЗО по обвинениям, связанным с совращением ребенка, не достигшего возраста взаимного согласия.

Несмотря на уголовное преследование, блогеру удалось сохранить порядка 85% своей аудитории в Telegram, а на канал его группы поддержки "Свободу Поднебесному!" за несколько недель подписались более 2500 человек.

Растет ли популярность мизогинных блогеров в России сегодня

Несмотря на заметный прирост аудитории у блогеров с антифеминистской, а иногда и мизогинной, повесткой, некоторые эксперты утверждают, что это явление - не новое для России в целом. Социолог Александр Бикбов в разговоре с DW называет происходящее в этой сфере "новой конфигурацией публичной сферы в России". По его словам, в России сформировался интерес к "разным формам трансгрессии (перехода непроходимой границы. - Ред.), которые сейчас не контролируются полицией так же жестко, как это было в мирное время".

Бикбов вспоминает популярные в прошлом группы в социальных сетях и онлайн-площадки, аудитория которых тоже придерживалась антифеминистских или женоненавистнических взглядов. Среди них - страницы, на которых, в частности, деанонимизировали работниц секс-сферы или фальсифицировали обнаженные фото, якобы принадлежащие той или иной женщине. "Похоже, что это не столько новый феномен, сколько возобновление деятельности прежних фигур в новой форме", - говорит социолог о росте популярности мизогинных блогеров сегодня.

Растущий интерес к мизогинной тематике - это "типичный общественный ответ на расширяющуюся кампанию в защиту женщин", считает эксперт исследовательского центра "Сова" Вера Альперович. В беседе с DW она приводит в качестве примера известное сообщество "Мужское государство" (МГ), созданное в 2016 году Владиславом Поздняковым. На своих ресурсах оно продвигало идеи патриархата, национализма, женоненавистничества и гомофобии. Уже в 2021 году "Мужское государство" было признано экстремистским и запрещено на территории России. По словам Александра Бикбова, закрытию МГ и побегу его основателя из России способствовали жалобы феминистски и профеминистски настроенных пользователей соцсетей. Однако сейчас, говорит Бикбов, та часть общества, которая раньше "звонила в колокол", вытеснена из России и ее публичного пространства, из-за чего проявлениям мизогинии становится некому противостоять.

Как на антифеминистскую повестку внутри РФ влияет война в Украине

"Рост интереса к этой проблематике связан с идейным кризисом, который сейчас разворачивается и углубляется на патриотическом фланге, у лояльной аудитории", - поясняет в разговоре с DW политолог Аббас Галлямов. По его мнению, из-за отсутствия значимых побед у российской армии и государства в целом их бывшие сторонники начинают "бессознательный поиск альтернатив". "Поскольку в целом язык ненависти обществу навязан, люди привыкли, что идеология и политика - это обязательно найти кого-нибудь крайнего, обвинить во всех своих грехах и ненавидеть, кто-то нашел себя в этом женоненавистничестве", - предполагает он.

"Насколько я знаю, эти мизогинные движения появились и расцвели до военных действий. Скорее, военные действия сдвинули их интерес в сторону других тем: Украины, миграции и чего-то еще", - возражает Вера Альперович.

По мнению же Александра Бикбова, аудитория мизогинных блогеров сегодня изменилась не количественно, а качественно. И те, кто раньше следил за их деятельностью бесплатно, "сегодня вошли на рынок труда и способны оплачивать свой охотничий азарт и свои фрустрации".

Как отношения с мизогинными блогерами выстраивают российские власти

Все чаще со стороны российской власти звучит отрицание идей современного феминизма: защиты репродуктивных прав женщин, их права самостоятельно распоряжаться своим телом и эмансипироваться. Так, совсем недавно спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в интервью газете "Известия" обрушилась с критикой на "идеологию чайлдфри" и современный феминизм, который, по ее словам, основывался на "хорошей идее", но "радикализировался" в западных странах.

Позднее правительство РФ поддержало законопроект о введении штрафов за пропаганду отказа от деторождения, а сам законопроект появился на сайте Госдумы. В соответствии с ним, за распространение позитивной информации о чайлдфри россиянам может грозить штраф до 100 тысяч рублей, а юридическим лицам - до 1 млн рублей и приостановка деятельности на три месяца.

Хотя позиции властей РФ в отношении прав женщин часто пересекаются с тем, что предлагают мизогинные блогеры, отношения между ними не складываются. Так, инцел Поднебесный сегодня находится в СИЗО по обвинению в педофилии; Арсен Маркарян открыто говорит, что не поддерживает войну в Украине, а Владислав Поздняков, несмотря на лояльность российскому государству, вынужден скрываться за его пределами.

"Конечно, в российских, особенно силовых, структурах людей с подобным мировоззрением много. Но в целом путинский электорат - это пожилые женщины. Поэтому, слишком приближая к себе сторонников таких мизогинных идей, ты будешь способствовать отчуждению твоей собственной электоральной базы", - считает Аббас Галлямов. С ним соглашается Александр Бикбов: "Защитить население от наиболее очевидных опасностей и рисков потери здоровья и жизни - до сих пор часть программы российского правительства", - ведь в противном случае, считает он, в стране не будет "воспроизводства" рабочей силы и военных.

Вера Альперович в свою очередь считает, что, несмотря на попытки государства заставить женщин "двигаться ближе к кухне и роддому", не стоит ожидать, что оно допустит насилие сторонников мизогинных блогеров и активистов над ними: "С учетом того, что в России очень активны спецслужбы, я думаю, что при серьезном экстремизме у нас их быстро прихлопнут". Кроме того, добавляет Альперович, экстремисты в первую очередь борются с "системой", и пока она действует в том же русле, что они, поводов противостоять ей у них нет.

На сегодняшний день в России так и не принят закон о противодействии домашнему насилию. Летом 2024 года вернуть уголовное наказание за него предложила уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, однако никаких законодательных изменений ее слова за собой не повлекли.

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