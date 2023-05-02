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АшхабадФото: Stanislav Krasilnikov/TASS/picture alliance
ПолитикаТуркменистан

Туркменистан разрабатывает план сотрудничества с США

Ольга Лебедева
27 мин. назад

После визитов делегаций Туркменистана в США и Германию в Ашхабаде заявили о необходимости развивать сотрудничество с двумя странами, в том числе, в сферах безопасности, экономики и охраны окружающей среды.

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Власти Туркменистана разработают план сотрудничества с США на текущий и следующий годы, включающий визиты представителей двух стран. С этими предложениями выступил на совещании правительства вице-премьер, глава МИД Туркменистана Рашид Мередов, отчитываясь о визите в Вашингтон 23-24 апреля, пишет во вторник, 2 мая, правительственная газета "Нейтральный Туркменистан".

Мередов сообщил, что в ходе переговоров в Вашингтоне обсуждалось развитие сотрудничества по вопросам безопасности, а также в экономике, энергетике, охране окружающей среды и научной сфере. "На рассмотрение президента Сердара Бердымухамедова были представлены предложения о создании дорожной карты сотрудничества на 2023 - 2024 годы в целях активизации партнерства между Туркменистаном и США, а также подготовке рамочного плана организации визитов различного уровня между Туркменистаном и США", - указывает издание.

"Дружественный характер диалога получил новое наполнение"

В свою очередь президент страны отметил дружественный характер диалога с США, "который в последние годы обрел новое наполнение". Он заявил, что внешняя политика Туркменистана основана "на принципах миролюбия, позитивного нейтралитета и конструктивного международного сотрудничества", а страна "всегда открыта для плодотворного взаимодействия со всеми заинтересованными зарубежными партнерами" и одобрил предложения главы МИД.

Кроме того, издание сообщает о визите главы МИД Туркменистана в ФРГ 25-28 апреля, в ходе которого он, среди прочего, встретился с представителями ряда компаний. В связи с этим на совещании правительства в Ашхабаде "была отмечена важность расширения контактов в таких сферах, как технологии, инновации, инвестиции, цифровые технологии и "зеленая" экономика". Бердымуамедов "дал ряд конкретных поручений, касающихся дальнейшего развития туркмено-германского партнерства на долгосрочной системной основе", отмечается далее.

Одна из самых жестких диктатур в мире

Туркменистаном уже 16 лет правит семья Бердымухамедовых. В марте 2022 года многолетний глава государства Гурбангулы Бердымухамедов передал бразды правления своему сыну Сердару, но не отошел от политической жизни. В январе он высказался за упразднение верхней палаты парламента, которую сам же учредил в 2021 году. Реформа была единогласно одобрена, после чего Гурбангулы Бердымухамедов был назначен главой нового высшего конституционного органа - так называемого Народного совета, который определяет направления внутренней и внешней политики Туркменистана и тем самым обладает большей властью, чем парламент.

По мнению правозащитных организаций, эта центральноазиатская страна является одной из самых жестоких диктатур в мире и живет в изоляции, сравнимой с Северной Кореей. В рейтинге организации "Репортеры без границ" Туркменистан находится в самом низу - рядом с такими странами, как КНДР, Эритрея и Иран. Между тем, в мае 2022 года, через несколько месяцев после начала войны РФ против Украины, Туркменистан приостановил вещание  российских телеканалов "Россия-1" и "Звезда", которые транслировал крупнейший в стране лицензированный оператор связи АОЗТ "Ашхабадская городская телефонная сеть".

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