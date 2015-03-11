 Турецкая разведка назвала имя организатора покушений на чеченских диссидентов | Новости из Германии о России | DW | 03.11.2021

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Россия

Турецкая разведка назвала имя организатора покушений на чеченских диссидентов

Как утверждают турецкие спецслужбы, задержанные в Турции россияне готовили нападения на чеченских оппозиционеров, следуя приказам депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова.

Мужчина в шляпе и с пистолетом в руках

Согласно информации Национальной разведывательной организации Турции (MIT), россияне, задержанные в этой стране по подозрению в подготовке вооруженного нападения на  представителей чеченской оппозиции, выполняли указания депутата Госдумы от Чеченской Республики, советника главы Чечни Адама Делимханова. Об этом во вторник, 2 ноября, сообщила турецкая газета Daily Sabah.

По данным MIT,  арестованные планировали  покушение на живущего в настоящее время в Турции чеченского диссидента, полевого командира по имени Абдулхаким, который воевал на стороне сирийской оппозиции против режима Башара Асада.

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Как выяснила MIT, лидер задержанной в Турции группы Бислан Расаев получал приказы от Адама Делимханова, а также от Казбека Дукузова, подозреваемого в  убийстве главного редактора российского Forbes  и, как пишет Daily Sabah, причастного к убийствам четверых чеченских оппозиционеров в Европе с 2004 года.

Согласно сведениям MIT, оружие и боеприпасы для использования при покушениях Расаев намеревался купить у Абдулы Абдулаева, ранее осужденного за контрабанду оружия и членство в ИГИЛ.

В начале октября в Турции по обвинению в шпионаже и подготовке нападений на чеченских диссидентов были задержаны шесть иностранных граждан. Среди них - четверо граждан России Абдула Абдулаев, Равшан Ахметов, Бислан Расаев и Асланбек Абдулмуслимов, а также гражданин Украины Игорь Ефрим и гражданин Узбекистана Амир Юсупов. При задержании у них изъяли три пистолета, один из которых был оснащен глушителем и лазерным прицелом, а также патроны. В настоящее время арестованные находятся в тюрьме в Малтепе в провинции Стамбул.

Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремль такой информации не поступало.

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    Автор: Лиза Хенель, Наталья Позднякова


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