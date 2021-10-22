 Турция попала в ″серый список″ группы по борьбе с отмыванием денег | Новости из Германии о Европе | DW | 22.10.2021

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Европа

Турция попала в "серый список" группы по борьбе с отмыванием денег

Включение в "серый список" FATF означает наличие проблем в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Анкара назвала решение FATF несправедливым.

Купюры сушатся на веревке (фото из архива)

Международная рабочая группа по борьбе с отмыванием денег (FATF) включила Турцию в список стран, за которыми нужно "следить внимательнее". Хотя Анкара в последние годы добилась значительного прогресса в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, в стране все еще существуют серьезные проблемы в области контроля турецких властей над финансовыми институтами, заявил в четверг, 21 октября, президент FATF Маркус Плайер (Marcus Pleyer).

В частности, Плайер напомнил, что Анкара заявила о своей решимости продолжать усилия по улучшению борьбы с отмыванием денег. Он призвал правительство Турции "выполнить это обязательство". 

Анкара назвала решение FATF несправедливым

Турция выразила протест против включения в список FATF. Министерство иностранных дел в Анкаре заявило, что включение в рейтинг является "несправедливым", и перечислило меры, принятые правительством для борьбы с финансовыми преступлениями.

В так называемый "серый список" FATF входят 39 государств. По классификации организации, правительства этих стран прикладывают недостаточно усилий для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Помимо Турции в список добавились Иордания и Мали. В то же время Ботсвана и Маврикий были исключены из рейтинга.

Включение в "серый список" FATF может обернуться потерей имиджа для государств и оказывать сдерживающий эффект на иностранных инвесторов. Решение FATF включить Турцию в список было принято на фоне тяжелого экономического кризиса в стране, продолжающегося обесценивая турецкой лиры и роста инфляции.

Смотрите также:

  • Досье Пандоры - результат работы свыше 600 журналистов из 117 стран

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    "Досье Пандоры" - результат работы свыше 600 журналистов из 117 стран

    Над изучением внутренних архивов 14 офшорных регистраторов консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) работал более двух лет. Расследованием занимались свыше 600 журналистов из 117 стран. От РФ в работе участвовало издание "Важные истории". В результате были разоблачены тайные активы и имущество мировых лидеров и высокопоставленных политиков и чиновников - российских и зарубежных.

  • Владимир Путин

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    Близкая подруга Путина - владелица роскошных аппартаментов в Монако

    О близкой связи Светланы Кривоногих с президентом РФ написало в 2020 году издание "Проект", допустив, что она матерь дочери Путина, родившейся в 2003 году. В "Досье Пандоры" сказано, что Кривоногих владеет апартаментами в Монако за 3,6 млн долларов, купленными в 2003 году. Дела Кривоногих в Монако ведет фирма Moores Rowland. Ее клиентами были еще минимум два человека из близкого окружения Путина.

  • Сергей Чемезов

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    Семья главы "Ростеха" прячет в офшорах имущество на 22 млрд рублей

    Семья главы госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова скрывает в офшорах имущество на 22 млрд рублей (более 260 млн евро), в том числе - 85-метровую яхту Valerie и виллу в испанской Марбелье. Судном, говорится далее в расследовании, владеет компания с Британских Виргинских островов Delima Services Limited, принадлежащая падчерице Чемезова Анастасии Игнатовой.

  • Константин Эрнст

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    Офшор Константина Эрнста строит торговые центры на месте кинотеатров

    Гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст, по данным "Досье Пандоры", - единственный акционер компании Haldis Corporation на Британских Виргинских островах. Эта фирма - крупнейший акционер зарегистрированной там же в день открытия сочинской Олимпиады компании Moscow Dvorik Ltd. Компания Эрнста участвует в проекте по сносу старых кинотеатров и строительству на их месте торговых центров.

  • Николай Токарев

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    Зять и дочь главы "Транснефти": офшоры и гражданство Кипра

    Зять главы "Транснефти" Николая Токарева через офшоры был бенефициаром подрядчиков "Транснефти", по контрактам с ней его компании получили несколько миллиардов рублей, пишут "Важные истории". Вместе с дочерью Токарева Майей он приобрел элитные квартиры в центре Москвы. В 2014 году зять и дочь Токарева стали гражданами Кипра - через три месяца после введения санкций ЕС в отношении "Транснефти".

  • Герман Греф

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    Герман Греф: капиталы семьи - в офшорном трасте

    Президент Сбербанка Герман Греф в 2011 году создал в Сингапуре офшорную компанию Angelus Trust для управления семейными активами более чем на 55 млн долларов. В 2017 году бенефициаром траста стал племянник Грефа Оскар. Затем компания была ликвидирована, ее активы переписаны на Оскара. В 2018 году активы были переданы компаниям Grand Investment Trust Кирилла Андросова - хорошего знакомого Грефа.

  • Сергей Лавров

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    Зять главы МИДа РФ: виргинские офшоры, израильское гражданство

    Зять министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова Александр Винокуров связан с целым рядом офшоров на Британских Виргинских островах, владеющих счетами в банках Великобритании. У Александра Винокурова расследователи из консорциума ICIJ также обнаружили израильское гражданство.

  • Владимир Зеленский

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    Владимир Зеленский продал долю в офшорной компании деловому партнеру

    До победы на выборах президента Украины, говорится в расследовании, Владимир Зеленский владел долей в офшорной компании Maltex, зарегистрированной на Британских Виргинских островах. В апреле 2019 года он продал ее своему другу Сергею Шефиру. Согласно документам, датированным июлем 2019 года, Шефир сохранил свою долю в Maltex и после того, как стал первым помощником украинского президента.

  • Тони Блэр

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    Тони Блэр уклонялся от уплаты налогов

    Бывший премьер Великобритании Тони Блэр и его жена получили в собственность здание ценой в 8,8 млн долларов, купив офшорную компанию, занимающуюся операциями с недвижимостью, у министра промышленности и туризма Бахрейна Зайеда бен Рашида Аз-Заяни. Приобрели они не само здание, а акции компании, что позволило Блэрам избежать уплаты 400 тыс. долларов в качестве налога на имущество.

  • Андрей Бабиш

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    Премьер-министр Чехии: владелец виллы на Лазурном берегу

    Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш перевел 22 млн долларов на счета ряда офшорных компаний, чтобы приобрести особняк с двумя бассейнами и кинотеатром в одной из горных деревень Французской Ривьеры. Ни офшорные фирмы, ни особняк не значились в декларациях Бабиша о владении имуществом, пишет чешский портал Investigace.cz. После прихода к власти в 2017 году Бабиш обещал бороться с коррупцией.

  • Король Иордании Абдалла II

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    Король Иордании Абдалла II: покупка через офшоры трех особняков в Малибу

    Король Иордании Абдалла II купил через офшорные компании три особняка на берегу океана в Малибу, выяснили журналисты-расследователи. Сделки обошлись ему в 68 млн долларов и были заключены во время "арабской весны", когда иорданцы заполнили улицы в знак протеста против коррупции и безработицы.

  • Ухуру Кениата

    "Досье Пандоры": российские и зарубежные фигуранты расследования

    Президент Кении Ухуру Кениата: бенефициар секретного фонда в Панаме

    Президент Кении Ухуру Кениата и его мать являются бенефициарами секретного фонда в Панаме. Другие члены его семьи, в том числе две сестры и брат, владеют пятью офшорными компаниями с активами на сумму более 30 млн долларов. В ходе предвыборной кампании Кениата делал упор на борьбу с коррупцией и призывал к прозрачности в политике.

    Автор: Марина Барановская


Смотреть видео 13:02

Борьба с отмыванием денег: что грозит в Великобритании олигархам из России? (07.04.2019)

Контекст

В Германии расследуют дело об отмывании денег. Фигурант - экс-зять премьера РФ?

Прокуратура Кобленца сообщила DW, что расследование об отмывании денег ведется с 2013 года и что ведомство обращалось с помощью к РФ. Один из подозреваемых - экс-зять Михаила Мишустина, пишут "Открытые медиа".  

"Досье Пандоры": можно ли осушить налоговые гавани?

Журналисты в очередной раз опубликовали информацию об офшорных схемах ведущих мировых политиков и чиновников. В связи с этим возникает вопрос: неужели не существует способа закрыть офшоры?  

В Германии прошла полицейская операция против отмывания денег

В трех федеральных землях ФРГ прошли прошли массовые обыски в офисах и жилых помещениях лиц, которых подозревают в отмывании денег и организованной преступности. Арестованы 11 человек.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Новый скандал с отмыванием денег: опять россияне и Deutsche Bank  

Откуда деньги у "Исламского государства"? (17.11.2015)  

Реклама

Самые читаемые

Министр обороны ФРГ призвала НАТО к большей жесткости в отношениях с Москвой  

Германию накрыл первый осенний шторм  

Двое депутатов бундестага призвали к запуску "Северного потока - 2"  