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Турция направит миротворцев в Косово из-за беспорядков

Ольга Лебедева
28 мин. назад

По просьбе НАТО 4 и 5 июня в Косово будут отправлены турецкие миротворцы, сообщило Минобороны в Анкаре. В ходе беспорядков на севере Косово пострадали десятки сербов и миротворцев KFOR.

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Миротворцы KFOR в Косово
Миротворцы KFOR в КосовоФото: Erkin Keci/AA/picture alliance

Турция направит миротворческие войска в Косово, удовлетворив соответствующий запрос НАТО о присоединении к международному миротворческому контингенту KFOR. В связи с беспорядками на севере Косово миротворцы будут отправлены 4 и 5 июня, сообщило в субботу, 3 июня, Минобороны в Анкаре.

Ведомство призвало к сдержанному и конструктивному диалогу по разрешению кризиса, который может нанести ущерб безопасности и стабильности в регионе.

Беспорядки в Звечане на севере Косово

В городе Звечан в Косово 29 мая произошли столкновения протестующих с силами KFOR. В результате беспорядков пострадали не менее 50 протестующих и 41 сотрудник KFOR. Евросоюз решительно осудил "шокирующее насилие" в Звечане, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. "ЕС призывает власти Косово и протестующих к немедленной и безоговорочной деэскалации ситуации. Мы ожидаем, что стороны будут действовать ответственно и немедленно найдут политическое решение с помощью диалога", - написал Боррель.

Несмотря на это, акции протеста сербских демонстрантов на севере Косово продолжились. Протестующие требуют вывода косовских сил безопасности из региона и увольнения мэров, принадлежащих к этнической албанской группе населения.

Ситуация в Косово обострилась после муниципальных выборов

Конфликт в регионе обострился после того, как 26 мая в Косово вступили в должность мэры нескольких городов с сербским большинством. На прошедших в апреле муниципальных выборах несмотря на явку в 3,5 процента победили косовские албанцы, поскольку сербы голосование бойкотировали. После этого в Косово начались протесты, которые переросли в столкновения между спецназом и сербами. Сербия в ответ привела армию в полную боеготовность.

Конфликт Сербии и Косово обострился еще в 2022 году, когда Приштина решила ввести временные документы для въезжающих граждан Сербии и потребовала от сербского меньшинства поменять старые сербские автомобильные номера на местные. В знак протеста косовские сербы возвели баррикады, после чего власти Косово отложили введение новых правил.

Смотрите также:

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