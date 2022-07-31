Турция: Экспорт зерна по Черому морю может начаться 1 августа

Турция ожидает, что экспорт зерна из Украины по коридору в Черном море начнется 1 августа. Об этом заявил представитель президента Турции Ибрагим Калын в воскресенье, 31 июля. По словам Калына, осталось прояснить пару деталей. Как отмечают в Киеве, более 20 млн тонн из урожая прошлого года все еще ожидают экспорта.

В Стамбуле открылся мониторинговый центр

В Стамбуле ранее открылся центр по контролю за экспортом украинских зерновых. Турция считает, что центр сможет внести значительный вклад в преодоление продовольственного кризиса, заявил турецкий министр национальной обороны Хулуси Акар.

Координационный центр будет регистрировать торговые суда и отслеживать их передвижение, в частности, с помощью спутниковых данных, отметил Акар. Суда должны будут проходить досмотр на предмет отсутствия на борту оружия при прохождении через пролив Босфор, соединяющий Черное море с Мраморным.

Сделка при посредничестве Турции и ООН

Создание центра - часть сделки, заключенной 22 июля в Стамбуле при посредничестве ООН и Турции и направленной на прекращение блокады украинских портов.

Генсек ООН Антониу Гутерриш подтвердил подписание соглашения. По словам генсека, согласно достигнутой договоренности, экспорт будет осуществляться из трех украинских портов - Одессы, Черноморска и Южного.

В переговорах участвовали ООН, Россия, Турция и Украина. День спустя, 23 июля, порт Одессы подвергся ракетному обстрелу с российской стороны.

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