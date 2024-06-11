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Singapore Airlines выплатит компенсации из-за турбулентности

Лиза Ламбрехт
11 июня 2024 г.

Пассажирам, получившим легкие повреждения, предложили 10 000 долларов США, тем, кто получил тяжелые травмы, - 25 000 долларов.

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Салон самолета Singapore Airlines после сильной турбулентности
Салон самолета Singapore Airlines после сильной турбулентностиФото: REUTERS

Авиакомпания Singapore Airlines (SIA) выплатит компенсации пассажирам, находившимся на борту рейса SQ 321, который 20 мая попал в сильную турбулентность, в результате чего десятки людей получили ранения и один человек погиб.

Пассажирам, получившим легкие повреждения, будет предложена компенсация в размере 10 000 долларов США. Тем, кто получил серьезные травмы, нуждается в долгосрочном лечении и обратится за финансовой помощью, предложили аванс в размере 25 000 долларов США, говорится в сообщении, опубликованном во вторник, 11 июня, на странице перевозчика в Facebook.

При этом окончательная компенсация в случае тяжелых травм может быть выше суммы в 25 000 долларов - она будет "частью окончательной компенсации, которую получат эти пассажиры", добавили в SIA. Итоговая сумма будет обсуждаться с пострадавшими, когда это позволит их самочувствие. На какие выплаты могут рассчитывать родственники погибшего пассажира, в сообщении не уточняется.

Кроме того, в авиакомпании пообещали полностью вернуть стоимость авиабилетов всем пассажирам, путешествовавшим рейсом SQ 321 20 мая, включая тех, кто не получил никаких травм. Все пассажиры также получат компенсацию за задержку рейса в результате вынужденной посадки в Бангкоке в соответствии с действующими нормами Евросоюза и Великобритании.

В Singapore Airlines сообщили, что уже предоставили по 1000 сингапурских долларов (684 евро) пассажирам, вылетевшим из Бангкока в Сингапур. SIA также взяла на себяла медицинские расходы раненых пассажиров и организовала для членов их семей и близких вылет в Бангкок по запросу, отмечается в сообщении.

Один человек погиб, десятки пострадали из-за сильной турбулентности

Пассажирский самолет Boeing 777-300ER следовал рейсом SQ 321 из Лондона в Сингапур 20 мая, когда попал в зону турбулентности. Экипаж лайнера принял решение перенаправить рейс в Бангкок, где он совершил вынужденную посадку. На борту находились 211 пассажиров и 18 членов экипажа.

Внезапная сильная турбулентность началась над Мьянмой после 10 часов полета. В результате происшествия погиб 73-летний гражданин Великобритании. По предварительным данным, во время турбулентности у него случился сердечныйприступ.

"От имени Singapore Airlines я хотел бы выразить глубочайшие соболезнования семье и близким погибшего", - заявил в видеообращении генеральный директор Singapore Airlines Го Чун Фонг. Расследованием происшествия занимается Бюро по расследованию безопасности на транспорте Сингапура (TSIB) вместе с Национальным советом по безопасности на транспорте США.

 

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