Трубочисты решили помочь черным кошкам, собакам и курицам (фото)

Берлин • В Германии считается, что повстречать или увидеть одетого в традиционную черную одежду трубочиста - это к счастью, но перебежавшая дорогу черная кошка - в лучшем случае, не к добру. Собак с черной шерстю, черных кроликов, хомяков и разных птиц с черным оперением жители Германии боятся меньше, чем черных кошек, но все же, как выяснилось, не очень охотно берут таких животных из приютов. Найти для них новых владельцев - сложнее.

Главный трубочист Берлина Норберт Скробек

Чтобы улучшить имидж черных животных, берлинские трубочисты, узнавшие о таких проблемах от сотрудников городского приюта, издали и сейчас представили такой вот необычный благотворительный календарь, для которого позировали пары - черный трубочист и черный пес из приюта и так далее на все двенадцать месяцев 2021 года. Фотосессия состоялась, конечно же, в пятницу 13-го.

Календарь на счастье

Как сообщает информационное агентство dpa, 500 экземпляров уже проданы. Полученные в результате акции первые 7700 евро переведены на счет городского приюта для животных.

Из-за высокого спроса тираж пришлось увеличить. Заказать календарь "Черное - на счастье" ("Schwarz bringt Glück") можно напрямую на сайте берлинской профессиональной гильдии трубочистов - Schornsteinfeger-Innung Berlin. Цена - 9,95 евро. Каждый покупатель при оформлении заказа может сделать и дополнительное пожертвование.

P.S. Отметим также, что на Новый год в Германии принято дарить не только разных свинок, например, из марципана, но и фигурки трубочистов с четырехлистным клевером.

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