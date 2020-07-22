"Троянец" Locky: суд в Париже подтвердил приговор россиянину Виннику

Апелляционный суд Парижа в четверг, 24 июня, подтвердил приговор гражданину РФ Александру Виннику, который в декабре 2020 года был осужден во французской столице к пяти годам тюрьмы по статье об отмывании денег.

Прокуратура изначально считала Винника виновным в разработке вредоносной программы - "троянца" Locky, который блокировал компьютеры и требовал от пользователей выкупа в биткоинах за возобновление работы. По этой статье обвинения в ходе рассмотрения апелляции, однако, не были подтверждены, передает агентство AFP. Таким образом апелляционный суд признал законным решение предыдущей инстанции.

Обвинение требовало для Александра Винника десяти лет лишения свободы. Тем не менее в ходе разбирательства генеральный прокурор признал, что доказательств участия Винника в программировании и распространении "троянца" нет. Сам россиянин на всех этапах отрицал свою причастность.

Адвокат планирует обращаться в Кассационный суд Франции

По словам адвоката, Винник также хочет обжаловать приговор за отмывание денег и подать апелляцию в Кассационный суд Франции.

В декабре прошлого года суд Парижа признал Винника виновным в отмывании денег в составе организованной группировки, приговорил его к пяти годам тюрьмы и штрафу в 100 тыс. евро. Россиянин был осужден лишь по одному из 14 изначально выдвинутых против него обвинений.

"Троянец" Locky с 2016 года парализовал компьютеры в целом ряде стран. От пользователей требовалось заплатить выкуп за разблокировку их данных. В Германии Locky атаковал компьютеры, в частности, в Обществе имени Фраунгофера (Fraunhofer Gesellschaft). Мировой ущерб был оценен в 135 млн евро. США тоже объявили Винника в розыск за предполагаемое мошенничество с биткоинами.

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