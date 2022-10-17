Трое погибших в Киеве после удара дрона по жилому дому

На 236-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 14 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий понедельника, 17 октября (время московское).

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Двое из трех жертв удара дрона по жилому дому в Шевченковском районе Киева - супружеская пара, ждавшая ребенка, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

"Во время поисково-спасательных работ в жилом доме в центре, куда попал российский дрон, были извлечены тела трех погибших мирных жителей. Среди них - молодая пара, муж и жена, ожидавшие ребенка. Женщина была на шестом месяце беременности", - уточнил он.

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Министры иностранных дел ряда стран ЕС призвали расширить санкции против Ирана если подтвердится, что Россия использует иранские дроны-камикадзе для нанесения ударов по украинским объектам. Любое использование иранских дронов в российских атаках по территории Украины означает дальнейшую эскалацию военного конфликта, заявил глава МИД Австрии Александер Шелленберг перед началом заседания Совета ЕС в Люксембурге. По его словам, иранские поставки вооружений России фактически означает активную поддержку Тегераном войны в Украине, которую развязала РФ.

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По меньшей мере три человека погибли в результате удара по объекту гражданской инфраструктуры в Сумской области, сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий. По его словам, девять человек получили ранения, под завалами все еще находятся люди. Живицкий отметил, что в Сумской области от электроснабжения отключены 1625 абонентов.

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В результате разрушения жилого дома в Киеве ударом дрона-камикадзе погибли три человека, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. По его словам, спасены 19 человек, четверо получили ранения.

Хроника событий 17 октября 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 16 октября 14.00 - 23.59 >>>

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