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Российские военнослужащие на стрельбищеФото: AP/dpa/picture alliance
ОбществоРоссия

Трое курсантов военной академии погибли под Петербургом

Сергей Куприков
1 ч. назад

Обстоятельства гибели трех 19-летних курсантов устанавливает военное следствие.

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На территории Военной академии связи имени Буденного в Сертолово под Петербургом умерли трое курсантов. Об этом во вторник, 28 марта, пишут издания "Фонтанка", Baza и "Осторожно, новости".

По данным "Осторожно, новости", 26 марта курсанты были в увольнении, но уже вечером находились в части на построении. Затем они отошли ко сну вместе с сослуживцами.

Утром 27 марта курсантамстало плохо, у них пошла пена изо рта и появились признаки эпилептического припадка. Они умерли до прибытия врачей.

Baza уточняет, что курсантам было по 19 лет.

Как отмечает "Фонтанка", сейчас обстоятельства их гибели устанавливает военное следствие. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье 293 УК РФ "Халатность". Источник издания указал, что молодые люди могли погибнуть после употребления какого-то химического вещества. 

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