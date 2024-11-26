Немецкий сериал-триллер получил премию "Эмми"

В Нью-Йорке наградили лауреатов Международной премии "Эмми". Получивший одну из статуэток Netflix-сериал "Милое дитя" рассказывает о сбежавшей из плена женщине и нераскрытом деле об исчезновении.

Немецкий триллер "Милое дитя", вышедший на платформе Netflix, получил Международную премию "Эмми" как лучший мини-сериал. Награждение состоялось в Нью-Йорке в понедельник, 25 ноября. На церемонию приехали режиссеры Изабель Клефельд (Isabel Kleefeld) и Юлиан Пёрксен (Julian Pörksen), продюсеры Том Шпис (Tom Spieß) и Фридрих Эткер (Friederich Oetker), а также исполнительницы главных ролей Ким Ридле (Kim Riedle) и Хейли Луиз Джонс.

Сериал-триллер состоит из шести эпизодов и рассказывает о женщине, сбежавшей из мучительного плена. Похитителем выступает руководитель охранной фирмы, держащий женщин и детей взаперти, причем его жертвам приходится изображать семью. Судьба беглянки связана с нераскрытым делом об исчезновении 13-летней давности.

"Работа с этой командой была для меня удовольствием всей жизни", - признал Эткер. Сериал создавался с большой любовью, отличным актерским составом и съемочной группой, указали Шпис и Клефельд. "Награда принадлежит всем нам", - подчеркнули собеседники агентства dpa.

Сцена из сериала "Милое дитя" Фото: Netflix/dpa/picture alliance

Другие лауреаты Международной премии "Эмми"

Лучшим драматическим сериалом названа французско-японская работа "Капли бога", лучшим комедийным сериалом - "Сообщество Палермо" из Аргентины. Британец Тимоти Сполл признан лучшим актером за роль в драме "Шестая заповедь", а в номинации "Лучшая актриса" победу одержала Чутимон Чынгчаренсукйинг из Таиланда за игру в драме "Голод".

Среди номинантов в одной из "детских" категорий был еще один сериал из ФРГ - "Гонг", рассказывающий о школьнице-аутистке и ее умении заводить друзей. Однако претендент на награду уступил пальму первенства датскому сериалу.

Более 20 статуэток для Германии

Международную премию Эмми вручают с 1973 года. Награду присуждают лучшим телевизионным программам, созданным за пределами США. В нынешнем году на статуэтки в 14 категориях претендовали 56 работ из 21 страны.

За время существования премии награда уезжала в Германию 28 раз. Так, в 2023-м жюри признало лучшей теледрамой немецкий сериал "Императрица" о принцессе Елизавете Баварской, ставшей затем австрийской императрицей (Kaiserin Elisabeth von Österreich).