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ПолитикаУкраина

Три украинских министра и глава фонда подали в отставку

Роман Сулима
3 сентября 2024 г.

В Верховную раду подали заявления на увольнение главы трех министерств - юстиции, по вопросам стратегических отраслей промышленности и защиты окружающей среды, а также глава Фонда госимущества.

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Верховная рада
Верховная рада (фото из архива)Фото: ukrin/dpa/picture alliance

Заявления на увольнение подали три украинских министра и глава Фонда госимущества, сообщил в Facebook во вторник, 3 сентября, спикер парламента Руслан Стефанчук. "В Верховную раду Украины поступили заявления об отставке от: министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александра Камышина, министра юстиции Украины Дениса Малюськи, министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслана Стрельца. Также заявление об увольнении поступило от председателя Фонда государственного имущества Украины Виталия Коваля",  - говорится в сообщении.

Спикер добавил, что все заявления будут рассмотрены на одном из ближайших пленарных заседаний Верховной рады.

Александр Камышин подтвердил в Telegram, что написал заявление на увольнение с должности министра. Он добавил, что готовится к закрытому отчету перед комитетами экономики и обороны, а также к открытому отчету в Верховной раде. "Продолжу работать в оборонке, но в другой роли", - написал он.

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