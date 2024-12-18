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Экономика и бизнесАфганистан

Страны Центральной Азии будут поставлять энергию Афганистану

Александра Иванова
18 декабря 2024 г.

Талибы заключили соглашения о поставках электроэнергии в Афганистан в 2025 году с Таджикистаном, Узбекистаном и Туркменистаном.

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Электровышка на границе Таджикистана и Афганистана
Электровышка на границе Таджикистана и АфганистанаФото: picture-alliance/dpa

Таджикистан, Узбекистан и Туркменистан будут в 2025 году осуществлять поставки электроэнергии в Афганистан, где у власти находятся талибы, сообщается на сайте государственной энергетической компании Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) в среду, 18 декабря.

Как уточняет онлайн-издание "Фергана", 17 декабря и.о. генерального директора DABS Абдул Бари Омар и председатель правления компании "Узэнергосотиш" Жахонгир Обиджонов подписали в Узбекистане соглашение о продлении энергопоставок в Афганистан до конца 2025 года. Объемы и стоимость поставок, а также другие детали соглашений не раскрываются.

Аналогичное соглашение с Туркменистаном было подписано талибами 7 декабря, с Таджикистаном - в конце ноября, напоминают авторы.

Между тем телеканал Amu передает со ссылкой на контролируемое "Талибаном" министерство энергетики водных ресурсов Афганистана, что на данный момент потребность страны в электроэнергии составляет 1500 МВт в сутки. Из них около 720 МВт импортируется, остальное вырабатывается внутри Афганистана.

25 ноября агентство РИА "Новости" процитировало секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу, который в ходе визита в Кабул заявил, что Москва готова "выстраивать конструктивный политический диалог" с Афганистаном, "в том числе в целях придания импульса процессу внутриафганского урегулирования".

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