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Три года с отравления Навального: США ввели новые санкции

Екатерина Венкина
1 ч. назад

В США ввели санкции в отношении оперативников Александрова, Кудрявцева, Осипова и Паняева, причастных, по данным Вашингтона, к отравлению Алексея Навального.

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Алексей Навальный
Алексей Навальный (фото из архива)Фото: Natalia KOLESNIKOVA/AFP

Управление по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США ввело санкции в отношении оперативника Института криминалистики при Федеральной службе безопасности РФ Алексея Александрова, еще одного оперативника этого учреждения Константина Кудрявцева, сотрудника той же структуры Ивана Осипова и оперативника ФСБ Владимира Паняева, причастных, по данным Вашингтона, к отравлению российского оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщили в четверг, 17 августа, в департаменте казначейства США.

"Сегодня мы напоминаем Владимиру Путину и его режиму, что существуют последствия не только за развязывание жестокой и неспровоцированной войны против Украины, но и за нарушение прав человека применительно к российскому народу", - заявил заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон.

"Попытка убийства Алексея Навального в 2020 году свидетельствует о неуважении Кремля к правам человека, и мы будем продолжать использовать все имеющиеся в нашем распоряжении полномочия для привлечения к ответственности потенциальных палачей, желающих (действовать в интересах - Ред.) Кремля", - добавил он.

Госдеп США вводит визовые ограничения

В Минфине США напомнили, что Александров также следил за Никитой Исаевым, другим российским антикоррупционным активистом, до его гибели в поезде в России в 2019 году. Кудрявцев в свою очередь, по сведениям Вашингтона, также участвовал в слежке за российским оппозиционным политиком Владимиром Кара-Мурзой-младшим.

Госдеп США вводит визовые ограничения в отношении Александрова, Кудрявцева, Осипова и Паняева, они и члены их семей не имеют права на въезд в Соединенные Штаты.

Все имущество вышеуказанных лиц в США или под контролем американских лиц блокируется. Все транзакции с этими фигурантами в США и с участием американских граждан запрещены.

Отравление Алексея Навального

Оппозиционер Алексей Навальный 20 августа 2020 года потерял сознание на борту самолета, направлявшегося из Томска в Москву. Спустя два дня находящегося в коме Навального удалось вывезти на лечение в немецкую клинику "Шарите" (Charité). Врачи обнаружили в его организме следы нервно-паралитического вещества "Новичок". Позднее к аналогичным выводам независимо друг от друга пришли лаборатории в Швеции и Франции, а также эксперты Организации по запрещению химического оружия.

Журналисты четырех изданий опубликовали расследование, в котором утверждалось, что отравление пытались организовать сотрудники Федеральной службы безопасности РФ. Навальный и его соратники неоднократно обращались в Следственный комитет России с требованием провести расследование, но получали отказы. Как только в январе 2021 года оппозиционер вернулся в Россию, его сразу же задержали и впоследствии отправили в колонию.

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