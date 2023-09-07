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Более 70% респондентов в 36 странах считают РФ угрозой миру

Ольга Лебедева
7 сентября 2023 г.

По данным издания U.S. News & World Report, 72 процента респондентов в 36 странах разных регионов мира назвали РФ глобальной угрозой, 66 процентов - Китай и 50 процентов - США.

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Собор Василия Блаженного в Москве и человек с символикой СССР на одежде
Жители 36 стран мира считают РФ глобальной угрозойФото: Alexander Nemenov/AFP/Getty Images

По результатам международного опроса, проведенного для издания U.S. News & World Reportв 36 странах в разных регионах мира, большинство респондентов считают Россию глобальной угрозой. С утверждением, что "Россия является угрозой миру" согласились 72 процента всех респондентов, пишет издание в четверг, 7 сентября. Тем временем 66 процентов опрошенных поддержали аналогичный тезис о Китае и 50 процентов - о Соединенных Штатах.

Больше всего респондентов согласились с утверждением о российской угрозе всему миру (более 90 процентов) в соседних с Россией Финляндии, Японии и Польше, а также Дании.

"Лучшие страны" - Швейцария, Канада, Швеция, Австралия и США

В общем списке "лучших стран мира" РФ опустилась на одну позицию и заняла 37-е место. Годом ранее она упала на 12 строк, что стало рекордным обвалом в истории исследования U.S. News & World Report. Лучшей страной мира признана Швейцария, в первую пятерку вошли также Канада, Швеция, Австралия и США, за ними следуют Япония, Германия, Новая Зеландия, Великобритания и Нидерланды. Украина на фоне продолжающегося российского вторжения опустилась в общем рейтинге на шесть позиций до 68 места. При этом 67 процентов всех респондентов согласились с тем, что их страны должны поддерживать Украину, обороняющуюся от РФ - это на 5 процентных пунктов меньше, чем в 2022 году.

Опрос под названием "Лучшие страны" (Best Countries) проводился с 17 марта по 12 июня в регионах по всему миру. Респондентам было предложено оценить 87 стран по 73 различным характеристикам - "заботится ли страна о правах человека", имеет ли она "мощную армию" или участвует ли в "сильных международных альянсах" и прочие. Ответы объединены в 10 различных групп -  среди прочего, это культурное влияние, предпринимательство, открытость для бизнеса, приключения, качество жизни и забота об общественном благе. В России опрос не проводился второй год подряд. Исследование осуществляется в партнерстве с международным маркетинговым агентством WPP и Школой бизнеса Уортона при Пенсильванском университете.

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