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Третий украинский дальнобойщик умер на польской границе

Александра Иванова
17 декабря 2023 г.

Данные о смерти украинского водителя на КПП "Корчова - Краковец" подтвердили в Ассоциации международных автоперевозчиков.

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Украинский грузовик на КПП "Дорохуск - Ягодин"
Одна из украинских фур на границе с ПольшейФото: Monika Sieradzka/DW

Число украинских дальнобойщиков, умерших в очередях на польской-украинской границе, достигло трех человек. Как сообщил в субботу, 16 декабря, на своем сайте украинский телеканал "Суспильне", в этот день на КПП "Корчова - Краковец" скончался водитель фуры, которая стояла в очереди из-за забастовки польских перевозчиков.

Эту информацию подтвердил "Суспильне" вице-президент Ассоциации международных автоперевозчиков Владимир Балин. "Водителя забрала скорая, по дороге в больницу он умер. Пока мне не известно, из какой он компании", - цитирует телеканал Балина.

С начала ноября польские дальнобойщики блокируют пункты пропуска на границе с Украиной в знак протеста против отмены для украинцев системы обязательных разрешений на коммерческие перевозки. Как полагают протестующие, в таких условиях конкуренты из Украины получили преимущество на европейском рынке. При этом гуманитарные грузы и поставки боеприпасов для ВСУ могут беспрепятственно пересекать границу. 

11 ноября стало известно, что 54-летний дальнобойщик из Украины умер в Польше, ожидая пересечения границы на парковке недалеко от пункта пропуска "Дорогуск - Ягодин". Еще один украинский водитель скончался 23 ноября в Польше, на стоянке недалеко от пункта пропуска "Корчова - Краковец".

Блокада КПП на границах Польши и Словакии с Украиной

1 декабря контрольно-пропускной пункт "Вышне-Немецке - Ужгород" на словацко-украинской границе заблокировали словацкие перевозчики в знак протеста против преференций для украинских компаний. 5 декабря блокада КПП была снята.

11 декабря крупнейший контрольно-пропускной пункт (КПП) на границе Украины и Польши "Ягодин - Дорохуск" был вновь открыт для движения грузовиков после нескольких недель блокады польскими перевозчиками. Власти польского Дорохуска объявили, что отзывают разрешение проводить протестные акции на этом КПП. Они сослались на ущерб, причиняемый такими акциями другим польским предприятиям.

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