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Третья группа россиян из сектора Газа прибыла в Москву

Александра Иванова
17 ноября 2023 г.

Всего сектор Газа покинули 328 россиян. 288 из них уже были доставлены в РФ. По данным ТАСС, на 17 ноября на выход через КПП "Рафах" заявлены 877 человек.

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КПП "Рафах" на границе сектора Газа с Египтом
КПП "Рафах" на границе сектора Газа с ЕгиптомФото: Russia Emergencies Ministry/dpa/picture alliance

Третья группа граждан РФ, эвакуированных из сектора Газа, прибыла в Москву спецбортом МЧС. Об этом в пятницу, 17 ноября, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы министерства Романа Охотенко.

Указывается, что самолет Ил-76 МЧС России приземлился в аэропорту Домодедово. На его борту находились 120 россиян, вывезенные из сектора Газа. По словам Охотенко, эвакуированных людей сопровождали психологи и медики. Работа по доставке на родину граждан РФ продолжается, добавил он.

Эвакуация россиян из сектора Газа

Всего сектор Газа покинули 328 россиян. 288 из них уже были доставлены в РФ. "В Каире эвакуации ожидают 28 россиян, к представителям МЧС РФ направляются еще 12 человек, перешедших КПП "Рафах" в четверг (16 ноября. - Ред.)", - сообщает агентство ТАСС. На выход через КПП "Рафах" на 17 ноября заявлены 877 человек.

В конце октября представители террористической организации ХАМАС, захватившей в заложники более 240 человек в Израиле, сообщили, что получили от МИД РФ список с именами восьми россиян, которые могут быть среди удерживаемых боевиками в секторе Газа людей.

"Мы к этому списку очень внимательно относимся и тщательно будем обрабатывать, потому что мы смотрим на Россию как на нашего ближайшего друга", - цитировали тогда ХАМАС российские государственные СМИ.

Нападение ХАМАС на Израиль

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась после того, как 7 октября 2023 года радикальное исламистское движение ХАМАС, признанное в Израиле, Евросоюзе и США террористической организацией, совершило масштабную атаку на Израиль

Террористы нанесли массированный ракетный удар по Израилю и, вторгнувшись на его территорию, устроили самую массовую расправу над мирным населением в истории современного израильского государства. Ее жертвами, по обновленным данным, стали 1200 человек. Боевики также захватили более 240 заложников и вывезли их в сектор Газа.

Израиль в ответ объявил войну ХАМАС. Армия страны наносит массированные удары по этому густонаселенному палестинскому региону, находящемуся под властью ХАМАС, а также проводит наземную военную операцию. По сообщениям местного Минздрава, в секторе Газа погибли более 11 тысяч человек. Подтвердить эти данные по независимым источникам не представляется возможным.

15 ноября Совет Безопасности ООН призвал к немедленным и продолжительным гуманитарным паузам в секторе Газа для помощи мирному населению. Израиль отверг резолюцию Совбеза, заявив, что перечисленные в ней меры невозможно осуществить до тех пор, пока ХАМАС продолжает удерживать заложников.

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