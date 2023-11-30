Трения в рамках ОДКБ тормозят армянский экспорт в Россию?

На фоне ухудшения армяно-российских отношениях экспортеры из Армении столкнулись с проблемами при ввозе продукции в РФ. В Ереване видят политическую подоплеку в происходящем и призывают диверсифицировать экспорт.

По сообщению таможенного атташе посольства Армении в России Ваана Акопяна, в данной момент более 1700 армянских грузовиков скопились у КПП "Верхний Ларс" на грузинской и российской сторонах границы в ожидании ее пересечения. Наблюдатели частично объясняют это погодными условиями, подчеркивая, что с прошлой пятницы заметно усложнен въезд фур с сельхозпродукцией из Армении в Россию из-за ужесточения фитосанитарных проверок.

Представители властей в Ереване говорят, что сложившаяся ситуация, вероятно, обусловлена политическими причинами. Происходящее, по их словам, подталкивает Армению задуматься о пересмотре стратегии экспорта.

"Партнеры видят некоторые проблемы"

О том, что на КПП "Верхний Ларс" есть проблема с проездом армянских грузовиков, подтвердил 28 ноября в беседе с журналистами министр территориального управления и инфраструктуры Армении Гнел Саносян. "Проблема есть, да. Фуры с одним и тем же грузом - часть из них проходит, другая часть - нет. Партнеры изучают определенные грузоперевозки и видят некоторые проблемы", - сказал Саносян.

По словам таможенного атташе посольства Армении в России Ваана Акопян, в данный момент армянские грузовики у "Верхнего Ларса" ждут пересечения границы. "Около 800 их на территории Грузии и уже 900 - со стороны России", - отметил Акопян. Обратно в Армению грузовики не могут попасть из-за ухудшение погодных условий. Российская сторона объясняет задержки нарушением фитосанитарных норм.

В среду, 29 ноября, Россельхознадзор выразил обеспокоенность из-за нарушений при поставках растительной продукции из Армении. "С 24 по 26 ноября выявлено 36 фактов ввоза в Россию зараженных цветов, огурцов, сухофруктов, винограда, цветной капусты, томатов, перцев, баклажанов, яблок, груш, поступивших в сопровождении фитосанитарных сертификатов", - говорится в сообщении ведомства. Всего же за 2023 год было выявлено 72 таких случая. При этом Россельхознадзор подчеркивает, что правила проверки для поступающих из Армении грузов не изменились.

В Армении сомневаются в доводах Россельхознадзора

Между тем в Ереване дают понять, что к таким объяснениям относятся со скепсисом. "Странно, что 36 машин возвращаются в течение года, а затем еще 36 - в течение двух дней. И это в том случае, когда как со стороны государства, так и поставщиками не были внесены изменения в регламентах и в качестве продукции", - заявил журналистам 29 ноября министр экономики Армении Ваан Керобян.

Норайр Геворкян Фото: Arschalujs Mgdesyan/DW

Учредитель и глава армянской транспортно-экспедиционной компании Spinnaker Logistics Норайр Геворкян подтверждает ужесточение проверок. Во вторник, 28 ноября, на КПП "Верхний Ларс" в Россию не впустили груженную грушами фуру, принадлежащую компании Геворкян. По его словам, начиная с конца прошлой недели российская сторона осуществляет фитосанитарный и ветеринарный контроль для всех продуктов, ввозимых из Армении.

"Процесс лабораторной проверки соответствующими органами РФ иногда занимает несколько дней, а иногда даже неясно, когда будет получен ответ. Есть скоропортящиеся продукты, которые не могут долго ждать на границе, - пояснил Геворкян в беседе с DW. - В такой ситуации многие экспортеры уже даже не решаются отправлять грузы".

Всему виной трения в рамках ОДКБ?

Ужесточение контроля в отношении армянских продуктов, ввозимых в РФ, происходит на фоне нарастающего напряжения между Ереваном и Москвой, констатируют эксперты. Это, по их мнению, может свидетельствовать о том, что Россия начала предпринимать контрмеры после демаршей Армении в рамках Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) - региональной международной организации в области безопасности, в состав которой помимо Армении и России входят также Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан.

В недавнем саммита ОДКБ в Минске армянские руководство не участвовало Фото: Aram Nersesyan/SNA/IMAGO

Свое недовольство позицией ОДКБ по поводу своих оборонных нужд Ереван последовательно демонстрирует с конца прошлого года - после того, как союзники по ОДКБ не оказали Армении той поддержки в конфликте с Азербайджаном, на которую в Армении, вероятно, рассчитывали. Примечательно, что проблемы с пропуском армянской продукции через КПП "Верхний Ларс" начались сразу после саммита ОДКБ в Минске, в котором армянские руководство не участвовало.

Глава аппарата правительства Армении Араик Арутюнян написал в Facebook, что "закрытие любого КПП на нас не подействует", и призвал армян в самой стране и по всем миру покупать продукцию исключительно армянского происхождения. По словам Арутюняна, такая поддержка бизнеса и налогоплательщиков является "поведением, имеющим жизненно важное значение для укрепления независимости и суверенитета".

Прямо о том, что Москва по политическим мотивам препятствует ввозу в РФ армянской продукции, представители властей в Ереване не говорят. Возникшие ограничения, констатирует Норайр Геворкян, применяются "в рамках закона". После длительных проверок груз признается не соответствующим фитосанитарным нормам и подлежит возврату назад в Армению.

Можно ли заменить российский рынок?

Ситуацию на КПП "Верхний Ларс" называют в Армении поводом для изменения стратегии и диверсификации экспорта. С таким заявлением выступил, например, министр экономики Ваан Керобян, призвав армянских экспортеров "обратить внимание на рынки арабских стран, Персидского залива и многие другие".

Министр также пообещал рассмотреть введение механизма частичной компенсации логистических затрат для предпринимателей, желающих сменить направления экспорта и не зависеть только от рынка России. Эту идею эксперты приветствуют, но считают нереалистичным для армянских производителей замену рынка РФ, которая является крупнейшим торговым партнером Армении.

Армен Ктоян Фото: Arschalujs Mgdesyan/DW

Свыше 90% экспорта сельхозпродукции из Армении и около 52% всего ее экспорта уходит в Россию. В январе-сентябре 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года его показатель увеличился на 185%, достигнув отметки в 2,6 млрд долларов. Для сравнения - объем экспорта Армении в Евросоюз в пять раз меньше. "В связи с этим к разговорам о том, что можно быстро найти замену российскому рынку или новые рынки для сбыта армянской продукции, следует относиться настороженно", - считает экономист Армен Ктоян.

По его словам, проблемы с прохождением грузов в Россию затрагивают десятки тысяч домашних хозяйств в Армении. Это, по выражению экономиста, по принципу цепной реакции ударит как по производителям, так и по тем, кто обеспечивает их необходимым сырьем. "Например, бизнесмен взял кредит, построил теплицу или завод по переработке фруктов для их экспорта в Россию. Возникшие проблемы с российским рынком означают, что не удастся выплачивать кредит, закупать сырье и так далее", - подвел итог Ктоян.

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