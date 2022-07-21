 Лиз Трасс и Риши Сунак вышли в финал выборов премьера Великобритании | Новости политики из Германии | DW | 21.07.2022

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Политика

Лиз Трасс и Риши Сунак вышли в финал выборов премьера Великобритании

Председателя Консервативной партии, который займет и пост премьера, изберут к началу сентября. Голосовать предстоит около 200 тысячам членов партии по всей стране.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс и экс-министр финансов Риши Сунак

Лиз Трасс и Риши Сунак

Бывший министр финансов Великобритании Риши Сунак и нынешняя глава британского МИДа Лиз Трасс вышли в финальный раунд выборов премьер-министра Соединенного Королевства. В ходе голосования, которое прошло в среду, 20 июля, Сунак набрал 137 голосов, Трасс - 113. Замминистра торговли Великобритании и экс-глава министерства обороны Пенни Мордонт оказалась на третьем месте со 105 голосами, выбыв из гонки.

Таким образом, правительство Великобритании возглавит либо впервые в истории - индуист, либо в третий раз - женщина. Председателя Консервативной партии, который также займет пост премьер-министра, должны избрать к началу сентября. Как сообщает агентство AFP, голосовать будут около 200 тысяч членов партии тори по всей стране. Имя нового председателя консерваторов объявят 5 сентября. 

Действующее правительство пытается предотвратить избрание Сунака

Хотя Риши Сунак лидировал во всех раундах голосования, проводившегося среди депутатов-консерваторов, в целом в партии он не пользуется большой популярностью. Как показал опрос компании YouGov, в котором участвовали 725 членов тори, в финале выборов экс-глава Минфина уступил бы и Лиз Трасс, и Пенни Мордонт.

По сообщениям британских СМИ, нынешнее правительство пытается сделать все возможное, чтобы избежать избрания Сунака. Своей отставкой с поста министра финансов в начале июля Риши Сунак в значительной степени способствовал уходу Бориса Джонсона с поста премьера.

Hasta la vista, baby: Джонсон попрощался с депутатами

Борис Джонсон на фоне ряда политических скандалов 7 июля сообщил, что уходит с поста председателя правящей Консервативной партии. Вместе с тем он заявил, что продолжит исполнять обязанности премьера до выборов нового главы правительства.

В среду, 20 июля, Джонсон выступил с прощальной речью в парламенте. Он закончил ее фразой из фильма "Терминатор 2" "Hasta la vista, baby" ("До встречи, детка"). Итоги своей трехлетней работы в должности премьер-министра Борис Джонсон оценил как исключительно положительные, заявив, что "миссия выполнена наилучшим образом".

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    Автор: Андрей Гурков


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