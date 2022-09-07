Трасс и Шольц подчеркнули важность надежного энергоснабжения

Новая глава британского правительства Лиз Трасс по телефону обсудила энергетический кризис с канцлером Германии Олафом Шольцем (Olaf Scholz). "Оба политика подчеркнули значение надежного и стабильного энергоснабжения", - сообщила пресс-секретарь правительства Великобритании вечером в среду, 7 сентября. По ее словам, Трасс подчеркнула важность защиты демократии и свободы в Европе и оказания поддержки странам, которые страдают от экономического шантажа России. Глава британского правительства также призвала Германию к более тесному сотрудничеству в оборонной сфере. Трасс, кроме того, выразила надежду, что вскоре будет найдено решение по североирландскому протоколу. Великобритания и Евросоюз увязли в споре о том, как должны быть организованы после Брекзита таможенный и пограничный контроль на границе государства-члена ЕС Ирландии и британской провинции Северной Ирландии.

В свою очередь, Шольц поздравил Трасс с назначением на должность премьер-министра и пригласил ее вскоре посетить Берлин с официальным визитом, сообщил официальный представитель федерального правительства Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit).

Первый официальный звонок Трасс сделала Зеленскому

Днем ранее Лиз Трасс пообщалась по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Это был ее первый контакт с иностранным лидером после назначения на пост премьер-министра. Трасс заверила, что "полностью поддерживает" Украину, и Киев может рассчитывать на помощь Лондона в долгосрочной перспективе, сообщил офис британского премьера.

Лидеры также обсудили "необходимость укрепления глобальной безопасности и меры, необходимые для прекращения финансирования путинской военной машины".

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