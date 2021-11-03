Транзит российского газа в Германию по "Ямалу" вдруг сошел на нет (03.11.2021)

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Вот уже несколько дней как поток газа по российскому трубопроводу "Ямал" в газотранспортную систему Германии неожиданно сошел на ноль. Эксперты затрудняются объяснить причины.
Прямые поставки газа из России в Германию в субботу вновь прекратились, начался реверс в обратном направлении, отмечает германский транзитный оператор Gascade.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что компания закончит закачку газа в подземные хранилища РФ к 8 ноября. После этого она приступит к заполнению ПХГ Европы.
Первому газопроводу на Балтике между Россией и Германией исполнилось десять лет. Он отличается от второго как оттепель от холодной войны, считает Андрей Гурков.
Министерство инфраструктуры Молдовы сообщило, что новый контракт заключен на пять лет по формуле цены, предложенной Кишиневом. Поставки по нему начнутся 1 ноября.
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