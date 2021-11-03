 Транзит российского газа в Германию по ″Ямалу″ вдруг сошел на нет (03.11.2021) | Ежедневные видеосюжеты Deutsche Welle на русском языке | DW | 03.11.2021

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Транзит российского газа в Германию по "Ямалу" вдруг сошел на нет (03.11.2021)

Вот уже несколько дней как поток газа по российскому трубопроводу "Ямал" в газотранспортную систему Германии неожиданно сошел на ноль. Эксперты затрудняются объяснить причины.

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