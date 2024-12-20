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"ТИ-Россия": Есть риски коррупции при поставке медтехники РФ

Алексей Волошинов
20 декабря 2024 г.

"Трансперенси" опубликовала доклад, в котором выявила риски коррупции при поставках западного медицинского оборудования в Россию с начала войны в Украине.

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Логотип Transparency International (фото из архива)
Логотип Transparency International (фото из архива)Фото: Soeren Stache/picture alliance/dpa

При поставках медицинского оборудования в Россию часть товаров попадает в страну по непрозрачным схемам, "в которых присутствуют риски коррупции и финансовых злоупотреблений": говорится в докладе организации "Трансперенси Интернешнл - Россия" ("ТИ-Россия"),  опубликованном на ее сайте в пятницу, 20 декабря. Так, в цепочках поставок западного медоборудования часто фигурируют непрозрачные посредники - фирмы, зарегистрированные за пределами РФ, и не специализирующиеся на подобных поставках. Отсутствие опыта в закупках медтехники у импортера в свою очередь может сказаться на качестве медицинского оборудования, указывают в "ТИ-Россия". По "непрозрачным схемам" в Россию, в частности, ввозится продукция немецкого производителя Siemens, говорится в тексте.

Общая стоимость выявленных авторами доклада подозрительных поставок с февраля 2022-го по февраль 2024-го превысила 5 млн евро. При этом утверждается, что внешняя торговля медтехникой "стала более прозрачной по сравнению с первой половиной 2010-х годов", когда дорогостоящее оборудование попадало в Россию "через посредников из офшорных юрисдикций с признаками подставных компаний".

Что могут сделать западные компании для уменьшения рисков коррупции

В комментарии DW автор доклада Наталья Коротоножкина заявила, что поставщики никак не могут повлиять на усложнившуюся из-за санкций против России логистику поставок. Тем не менее они могут начать сотрудничать с посредниками, "которые ведут деятельность прозрачно и имеют опыт торговли медоборудованием".

"Западные производители могли бы усилить контроль за цепями поставок, в которых участвуют посредники из "дружественных" России стран, таких как Беларусь и страны Центральной Азии. Кроме того, дополнительная проверка должна проводиться, если два посредника в цепочке поставок имеют общих владельцев", - добавила она.

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